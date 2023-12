Federica Panicucci piange ricordando il padre morto/ “L’ho abbracciato tanto, soprattutto alla fine…”

Federica Panicucci piange a Verissimo ricordando il papà, a cui era molto legata. “Alla fine lui c’è, sempre e comunque. È con noi. Quando si avvicina il periodo di Natale ricerchiamo le foto, le guardiamo, è sempre con noi”. La conduttrice ricorda di essere stata sempre molto affettuosa: “L’ho abbracciato tanto soprattutto alla fine. Non riesco ancora a parlarne senza commuovermi. Ciao papino”.

MARCO BACINI, COMPAGNO FEDERICA PANICUCCI/ Lei "Abbiamo raggiunto un equilibrio, mi sostiene sempre"

È un tasto dolente per Federica Panicucci, che fatica a trattenere le lacrime. “Non volevo piangere, ma ci sono dei tasti. Penso che ci sia qualcosa da qualche parte. Sono sicura che prima o poi ci rivedremo. Spero il più tardi possibile ovviamente, ma è vicino, è in ogni ricordo e in ogni cosa che facciano. Anche i miei figli lo ricordano, anche se erano piccoli”. Nell’intervista parla anche del Natale, festività a cui è molto legata: “Per me è una tradizione imprescindibile, è sicuramente il momento più intenso per me e i miei figli, a cui ho trasmesso tutto questo”.

Simona Branchetti al posto di Federica Panicucci a Mattino 5?/ "Promozione supportata da Andrea Giambruno"

Federica Panicucci si racconta a Verissimo come mamma e donna

Federica Panicucci, che si sofferma anche sul rapporto col compagno Marco Bacini, parla anche del rapporto con i figli che stanno crescendo: “Sono pura magia, sono divertenti. Mi diverto e mi riempio della loro presenza”. Ma li lascia comunque liberi, infatti si definisce una mamma chioccia moderna. A proposito del suo modo di vivere la sua vita, la conduttrice spiega a Verissimo la sua linea: “Voglio godermi la vita, prendermi tutto quel che arriva, infatti non mi fermo mai e la sera sono sempre stravolta. Però ho vissuto e questa sensazione mi appaga tantissimo e mi fa stare bene. Quando vado a letto ripenso alla mia giornata e rifletto se ho dato tutto, anche ai miei figli”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA