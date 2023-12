MARCO BACINI, COMPAGNO FEDERICA PANICUCCI/ Lei “Abbiamo raggiunto un equilibrio, mi sostiene sempre”

Momenti di commozione per Federica Panicucci quando parla di Marco Bacini, il compagno a cui è legata da otto anni. È arrivato in un momento in cui ha dovuto lasciar andare suo padre. “Sono state coincidenze, quei momenti della vita in cui perdi una persona importante, ne arriva un’altra ed è come se avesse voluto dirmi ‘ti metto al sicuro, non ti lascio sola’. Infatti, è arrivato quest’uomo pazzesco, incredibile. Non so come ho fatto a trovarlo”. La conduttrice ne parla a Verissimo, raccontando la loro storia d’amore: “Mi innamoro di lui ogni giorno. Il rapporto può avere dei momenti di flessione dopo anni, ma non ci sono tra noi. È un continuo cercarci e sceglierci, c’è un accrescimento continuo. Entriamo in sintonia sempre di più”.

Nessuna crisi tra Federica Panicucci e Marco Bacini: “È un rapporto che cresce, si solidifica e cambia di giorno in giorno, ed è una cosa strana, particolare e per me molto forte. Abbiamo raggiunto un equilibrio così maturo, abbiamo lasciato indietro tutte le cose inutili e superficiali. Mi sostiene, sa come entrare nella mia mente e nel mio cuore, sa come parlarmi, è sempre dalla mia parte. Lui c’è sempre. Anzi anticipa le mie necessità, che non sono materiali”. Riguardo gli errori del passato, Federica Panicucci ritiene di aver imparato a non dare nessuno e niente per scontato. (Agg. di Silvana Palazzo)

Marco Bacini e Federica Panicucci sono in crisi?

Marco Bacini è il compagno di Federica Panicucci. Nessuna aria crisi tra i due, anzi le cose procedono a gonfie vele tra la conduttrice e l’imprenditore nel campo dello spettacolo, della comunicazione e della moda. Poco dopo tempo sono cominciate a circolare delle voci di una presunta crisi tra i due; a lanciare l’indiscrezione è stato Dagospia e poco dopo una indiscrezione sussurrata da una collega della conduttrice di Mattino 5. Qual è la verità? “Il mistero del matrimonio scomparso” – ha titolato il portale diretto da Roberto D’Agostino – “Federica Panicucci e il compagno Marco Bacini dovevano sposarsi prima dell’arrivo della pandemia, ma tutto fu rimandato a data da destinarsi. Dopo il lockdown, i due annunciarono che sarebbero convolati a nozze prima nel 2022 poi nel giugno 2023. Ma al momento del matrimonio non si sa più nulla. Una collega della conduttrice ha ventilato una crisi tra i due”.

A mettere a tacere poco dopo l’indiscrezione è stata proprio la coppia che ha postato una foto sui profili social scrivendo: “Forever in love”. Non solo, proprio la Panicucci ospite di Verissimo da Silvia Toffanin ha raccontato: “questa estate, tornati da una bellissima vacanza, eravamo a cena quando aprendo i social ho iniziato a leggere messaggi di persone che mi chiedevano se eravamo o meno in crisi. Con il matrimonio rimandato in molti hanno dedotto che fosse finita, ma io e Marco non ci siamo mai lasciati”.

Marco Bacini e Federica Panicucci: quando il matrimonio?

“L’amore per Marco Bacini mi ha letteralmente travolta e io mi sono fatta travolgere. Sono positiva e ottimista per natura e, se affronti la vita così, ti può dare grandi soddisfazioni. Non mi sono fermata a pensare nulla di negativo, ero convinta che, anche nei momenti più difficili, avrei trovato la chiave giusta”. Con queste parole Federica Panicucci ha parlato del rapporto nato con l’imprenditore italiano. Un rapporto che prosegue a gonfie vele nonostante il chiacchiericcio di una crisi prontamente smentita dalla coppia che è felicemente fidanzata da sette anni.

Proprio il volto noto di Mediaset ha raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin: “ormai sono sette anni che stiamo insieme, abbiamo avuto i nostri alti e bassi e momenti di confronto che sono stati funzionali al rapporto stesso. Ne siamo usciti sempre fortificati e scavarci dentro, personalmente, ha fatto sì che lo amassi sempre di più. Credo siano fondamentali in una coppia questi momenti sinceri, di pancia, noi ne abbiamo ma di base c’è un amore e un’attrazione molto forte. Io sento la necessità di averlo sempre vicino e quando non c’è mi manca. Quando leggiamo che siamo in crisi ci ridiamo su”. Infine sulla possibilità concreta del matrimonio, la Panicucci ha dichiarato: “quando avremo una data sarai la prima a cui lo diremo”.

