Federica Panicucci Vs Pietro Dalle Piane/ “Siparietto riprovevole da Barbara d’Urso”

Federica Panicucci oggi torna ad occupasi del Grande Fratello Vip 2020 con l’ultima parte di Mattino5 insieme ai suoi ospiti e, proprio parlando di quello che è successo con Antonella Elia, ha pensato bene di tornare sull’argomento Pietro dalle Piane per via di quello che continua a dire Lory Del Santo. La produttrice e opinionista ribadisce il concetto che la Elia continua a fare l’attrice per istigare gli altri in casa e poi rilancia: “Il suo è un degno fidanzato, sono fatti per stare insieme, sono uguali. Lui è un grande attore, non c’è dubbio. Sono unici, lei è un’attrice intensa, lui dice delle bugie che..”. A questo risponde il figlio di Rudy Smaila: “Alla Bonnie e Clyde dici?”. Il siparietto ad un tratto si arricchisce delle parole di Federica Panicucci che già nella puntata di ieri non aveva nascosto il suo pensiero su quanto è accaduto domenica sera a Live Non è la d’Urso.

FEDERICA PANICUCCI CONTRO PIETRO DALLE PIANTE A MATTINO5

Proprio dal ritorno del servizio sulle parole di Pietro dalle Piane su Daniela, la sorella della conduttrice, Federica Panicucci aveva accolto il pubblico con un grande applauso rivolto proprio a Barbara d’Urso per quel che ha fatto spegnendo il microfono del suo ospite e lasciandolo in split mentre lei chiariva il suo punto di vista. Oggi la conduttrice di Mattino5, proprio in risposta a Lory Del Santo, ha ribadito il suo punto di vista: “E’ stato protagonista di un teatrino riprovevole da Barbara d’Urso, sono ancora un po’ allibita dal suo comportamento”.

