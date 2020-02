Pietro Delle Piane vs Barbara d’Urso/ La provoca citando la sorella, lei:“non dire i fatti miei” e lo caccia

Pietro Delle Piane, attuale fidanzato di Antonella Elia, è tornato protagonista della trasmissione Live Non è la d’Urso, dopo essersi sottoposto la settimana precedente alla discussa macchina della verità. L’attore, in collegamento, ha continuato a sostenere la sua versione sull’incontro avuto con Fiore Argento. Prima di congedarsi, nonostante qualche difficoltà audio con il collegamento, Pietro ha voluto fare chiarezza con la conduttrice al fine di evitare di far apparire ogni volta come se tra loro due ci fossero degli attriti: “Siccome tu ripeti sempre questa cosa di ‘casa mia’, io ti voglio dire che a casa tua ci sono stato tante volte”, ha proseguito di fronte ad una Barbara rimasta senza parole. “Ma a casa tua in via Cortina D’Ampezzo. Quando tu molti anni fa andavi a lavorare a girare film, tua sorella Daniela mi chiamava e mi diceva ‘Pietro vieni, Barbara non c’è e facciamo le feste’. Quindi io a casa tua ci son venuto tante volte, tante…”. Rivelazioni fatte in diretta tv e che ovviamente non sono affatto piaciute a Barbara d’Urso. Pietro a quel punto ha cercato di giustificare quanto detto spiegando: “Era una battuta”. La padrona di casa ha tentato quindi di rispondere all’uomo nonostante lui continuasse a interromperla: “Prima di tutto ti dico che chiamo ‘casa mia’ le mie trasmissioni perché ci metto l’anima e le considero casa mia. Però quando vai a casa mia o di chiunque altro, cerca di essere meno arrogante e cafone e di interrompermi. Sei una persona poco educata. Non conosci le basi dell’educazione non solo televisive ma anche verso una signora che ti sta parlando. Vorrei spegnerti il microfono ma volo alto”.

PIETRO DELLE PIANE VS BARBARA D’URSO: CONDUTTRICE CHIUDE IL MICROFONO

La discussione è proseguita per alcuni minuti fino a quando, a causa di problemi audio con il collegamento Barbara d’Urso ha deciso di spegnere il microfono a Pietro Delle Piane. Quando l’uomo ha accusato Barbara di prendere in gito anche Antonella Elia, la conduttrice ha chiesto di spegnere il microfono per riuscire così a replicare alle sue parole. “Ok, spegnetegli il microfono. Scusate, non è mia abitudine farlo, vi giuro. Mi ha costretto a farlo purtroppo. Volevo consigliare al signor doppiatore e attore, di non attaccare gli altri. Inoltre gli dico di non permettersi mai più di raccontare miei fatti privati che riguardano me, mia sorella, casa mia e i fatti miei per fare il simpaticone perchè non hai fatto ridere nessuno. Detto questo, lo saluto caramente. Com’è? Salutame a soreta!”. In studio non sono mancati gli applausi dei suoi ospiti chiamati ad intervenire nel talk e rimasti interdetti di fronte allo scontro a distanza. Intanto il video è già diventato virale online. Clicca qui per rivedere lo scontro

