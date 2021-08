Federica Pellegrini, 200 sl diretta ISL Napoli/ Streaming video e tv: la “sua” gara

DIRETTA FEDERICA PELLEGRINI, 200 SL ISL NAPOLI

Federica Pellegrini sarà oggi assoluta protagonista della diretta della seconda serata della ISL (International Swimming League) a Napoli, presso la Piscina Scandone del capoluogo partenopeo. Infatti saranno in programma anche i “suoi” 200 sl e di conseguenza sarà proprio quella la gara regina del programma della serata di venerdì 27 agosto 2021, anche oggi come ieri dalle ore 20.00 e fino alle 22.00 circa con tante gare stellari, ma certamente questa più di tutte le altre. Le ultime emozioni della carriera di Federica Pellegrini saranno infatti il principale tema d’interesse di questa ISL, una competizione per squadre di club che ci regala dunque sfide inedite per il nuoto, dove di solito si gareggia quasi sempre per le rispettive Nazionali nei grandi eventi.

Per la precisione, oggi alla ISL 2021 sarà la seconda delle due serate di gara tra gli Aqua Centurions di Federica Pellegrini e di molti altri nuotatori italiani di spicco, e altre tre squadre che sono Energy Standard, Toronto Titans e DC Trident, per un’altra bellissima serata di nuoto. Per la precisione, oggi ci attendono 100 sl, 200 farfalla, 100 dorso, 100 x, 100 rana, 50 farfalla, 200 sl 4×100 mx uomini-donne, 400 mx, 50 Skins a eliminazione, 4×50 mx uomini-donne.

COME SEGUIRE FEDERICA PELLEGRINI, ISL NAPOLI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv della seconda serata della ISL a Napoli con la presenza di Federica Pellegrini sarà garantita su Sky Sport Arena, canale numero 204 della piattaforma satellitare riservata agli abbonati, i quali avranno di conseguenza a disposizione anche una diretta streaming video tramite il servizio Sky Go.

FEDERICA PELLEGRINI, 200 SL ISL NAPOLI: LA GARA DELLA DIVINA

La ISL 2021 ci sta dunque regalando il “lungo addio” di Federica Pellegrini alla sua leggendaria carriera agonistica e dal momento che oggi a Napoli ci sono in programma i 200 sl ricordiamo adesso in sintesi le tappe principali della carriera della Divina nella sua gara d’elezione. Il primo grande atto fu alle Olimpiadi di Atene 2004, con il meraviglioso argento a soli 16 anni. In seguito arrivarono un argento e un bronzo ai Mondiali del 2005 a Montreal e del 2007 a Melbourne, fino all’apoteosi dell’oro con record del Mondo in 1’54”82 alle Olimpiadi di Pechino 2008, record però migliorato fino a 1’52”98 (che è ancora il record del Mondo oggi) in occasione dell’oro iridato ai Mondiali di Roma 2009, con in più la gioia di trionfare in casa. Altro oro mondiale sui 200 sl a Shanghai 2011, poi la tremenda delusione del quinto posto alle Olimpiadi di Londra 2012. Ai Mondiali però Fede non perde mai un colpo: argento sia a Barcellona 2013 sia a Kazan 2015, prima dell’amarezza del quarto posto olimpico a Rio 2016, che avrebbe potuto essere il capolinea. Invece ecco il clamoroso ritorno all’oro ai Mondiali di Budapest 2017 e il bis a Gwangju 2019, per un totale di quattro ori e otto podi consecutivi ai Mondiali sui 200 sl. Infine il Covid e il rinvio di un anno delle Olimpiadi di Tokyo, chiuse al settimo posto ma comunque con la quinta finale olimpica consecutiva sulla distanza, un altro record leggendario per Federica Pellegrini.

