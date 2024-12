Protagonista in piscina ma oggi dominante in uno dei talent più longevi e seguiti di sempre; Federica Pellegrini è prossima a gareggiare nella sua ennesima finale, questa volta a Ballando con le stelle 2024. Nel frattempo, si racconta a La Volta Buona di Caterina Balivo dove non poteva che essere incalzata a proposito del tema che per giorni ha dominato la scena: l’esclusione di Angelo Madonia – suo maestro – nel bel mezzo della competizione.

“E’ stato un percorso bellissimo, una crescita puntata dopo puntata e sono contentissima del mio percorso. E’ bello perchè è un gioco di squadra a due, si instaura un rapporto bellissimo, complice…”. Inizia così Federica Pellegrini prima di entrare nel merito del rapporto con Angelo Madonia prima dell’esclusione – mai successo prima – da Ballando con le stelle 2024. “Purtroppo c’è stato qualche intoppo, scivolone; non c’è stata la voglia di fare questo percorso insieme, non c’era questa complicità. E’ stato un po’ difficile ma anche quello è stato un percorso in crescita e mi è dispiaciuto che nel momento più alto si sia poi parlato di altro…”.

Federica Pellegrini a La Volta Buona: “Se Angelo Madonia era il ballerino giusto per me? Me lo sono chiesta, però…”

Federica Pellegrini – sempre a La Volta Buona – ha comunque elogiato il lavoro svolto con Angelo Madonia al netto di una sintonia non proprio immediata. “Se era il ballerino giusto per me? Questo non lo so, me lo sono chiesta ma non penso che ora sia carino esternare questa cosa. Ti ritrovi a volte, anche nel mio sport, a gareggiare con qualcuno che magari non ti piace”. La campionessa – e finalista a Ballando con le stelle 2024 – ha poi aggiunto: “Io con lui ci ho creduto fino alla fine e la crescita era visibile, poi nel momento più alto la produzione ha preso quella decisione. Quindi non posso parlare con il senno di poi…”.