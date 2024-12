Federica Pellegrini e la polemica con Angelo Madonia dopo Ballando con le stelle 2024

Federica Pellegrini è tra le finaliste di Ballando con le stelle 2024, merito di un percorso in costante crescita che ha ricevuto il plauso e i complimenti da pubblico e giuria. Tuttavia la sua avventura è stata macchiata nelle ultime puntate dall’improvviso addio di Angelo Madonia, suo partner di danza da inizio edizione: un colpo di scena che ha rischiato di compromettere il percorso della “Divina” in pista, con tanto di polemiche per quanto accaduto.

Il ballerino ha lasciato il programma dopo un battibecco in puntata con Selvaggia Lucarelli: indispettito per una battuta della giudice circa la sua relazione con Sonia Bruganelli, Madonia ha abbandonato lo studio e ora è fuori dal cast del programma, rimpiazzato da Pasquale La Rocca in veste di nuovo partner della campionessa di nuoto. Tuttavia quanto accaduto con il suo precedente maestro ha lasciato la Pellegrini con l’amaro in bocca.

Federica Pellegrini delusa da Angelo Madonia: “Mi aspettavo un avvicinamento…“

In un’intervista a Domenica In, pochi giorni fa, Federica Pellegrini è tornata a parlare dell’addio di Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024 e della conseguente rottura del loro sodalizio professionale: “Non è stata una mia decisione, un po’ mi sono sentita a disagio perché non c’entravo nulla in quella discussione. Quella di Selvaggia Lucarelli era una semplice battuta… Quello che mi è dispiaciuto è stato sentir dire: ‘Questa non è la mia competizione’, mi è dispiaciuto tanto”. Inoltre, come confermato dalla campionessa, i due non si sono più messi in contatto: “Non abbiamo avuto modo di riparlare; mi aspettavo che da parte di Angelo ci fosse un avvicinamento dopo la puntata, invece non è stato così”.

In un’intervista al Corriere della Sera di fine novembre, invece, l’insegnante aveva così commentato la questione: “Tornando indietro non coinvolgerei Federica che è un patrimonio dello sport. Lei non è abituata quanto me a certe dinamiche. Umanamente sono cascato nelle ‘trappole’ e ho creato imbarazzo a Federica. Ma con lei direttamente non ci sono stati problemi“.