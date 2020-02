Federica Pellegrini, capelli rosa shocking/ Nuovo taglio per la campionessa di nuoto

Improvviso cambio di look per Federica Pellegrini. La campionessa italiana di nuoto classe 1988, ha mostrato il suo nuovo stile direttamente sulla propria pagina Instagram. La Fede nazionale ha deciso di tinteggiarsi i capelli di color “rosa shocking”, ma solo nella parte “bassa”, visto che in alto, lungo l’attaccatura, resista il suo classico castano. La Pellegrini si è mostrata con uno scatto accompagnato da una didascalia in cui si legge “Live in multicolors”. Non è la prima volta che la campionessa di nuoto decide di colorarsi la chioma di rosa, visto che già l’anno scorso aveva tinteggiato i capelli commentando quella “follia” con tali parole: “Per me è il colore della spensieratezza, della leggerezza, la sensazione che provo ogni volta che sono in piscina. Ogni tanto un colpo di testa dà sale alla vita, anche se io resto un pesce di acqua dolce”.

FEDERICA PELLEGRINI, CAPELLI ROSA SHOCKING: GIÀ IN FORMA IN VISTA DI TOKYO 2020

Oltre ai capelli inediti, nell’ultimo scatto pubblicato dalla Pellegrini si nota la stessa mentre alza il pugno facendo il simbolo del “forzuto”, e mostrandosi in ottima forma, già tirata a lucido in vista dell’impegno che si terrà la prossima estate a Tokyo, le olimpiadi del 2020. Per la Pellegrini si tratterà della quinta olimpiade in carriera, dopo Atene 2004, Pechino 2008, Londra 2012 e Rio de Janeiro 2016. Un appuntamento a cui la natia di Mirano non vuole assolutamente mancare, e che sta preparando da mesi, come dimostrato anche dall’oro vinto nei mondiali di Gwangjiu dell’anno scorso, e dai due argenti portati a casa sempre l’anno scorso in occasione dei campionati europei in vasca corta. In attesa di vedere altre foto del nuovo look, potremo ammirare la Pellegrini domani sera, su Tv 8, in occasione del ritorno di Italia’s Got Talent, talent show interrotto la scorsa settimana per il Festival di Sanremo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA