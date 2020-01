Federica Pellegrini, ex Filippo Magnini/ Lui si sposa, lei : “Fidanzato? Amo chi…”

Se Filippo Magnini è pronto a sposare Giorgia Palmas, la sua ex fidanzata Federica Pellegrini pensa all’amore ma non in modo serio al momento. La carriera continua ad essere la sua priorità e, anzi, la campionessa di nuoto ammette di essere single e di attendere ancora l’uomo della sua vita. Nel corso di un’intervista rilasciata a Io Donna, la Pellegrini ha parlato dell’uomo che vorrebbe al suo fianco: “Sono precisina, ma non sono impossibile. – esordisce la nuotatrice – Dal punto di vista fisico, non mi piacciono i biondi. Per il resto, amo chi sa riflettere e si mette in discussione. Ma non è facile che gli uomini si facciano domande e questo limita molto la scelta. Le foto insieme a Matteo Giunta a Livigno? Sarebbero state uguali due anni fa”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Federica Pellegrini ancora single?

Oltre che per le sue vittorie, Federica Pellegrini è passata alla storia per la sua relazione durata 6 anni con il collega nuotatore Filippo Magnini. Il suo fidanzato storico, adesso, sta per sposare Giorgia Palmas, la donna che lo ha conquistato subito dopo la fine del rapporto con la sua ex più famosa. Federica, al contrario, è single: la sportiva non ha ancora trovato qualcuno con cui condividere il suo tempo libero e magari, in futuro, formare una famiglia. È evidente che gli impegni professionali le portino via troppo tempo: al momento, infatti, Federica è alle prese con i duri allenamenti in vista della sua ultima Olimpiade, dopo la quale appenderà definitivamente gli occhialini al chiodo. Intervistata da La Stampa, la nuotatrice parla di questo ma anche della sua vita privata. Una delle foto che ha postato ultimamente sui suoi profili social ha fatto molto discutere: nello scatto, è ben visibile un anello. “Ho postato la foto di un anello, ma non c’è il diamante”, precisa Fede. “Nessuna promessa, quell’anello è un regalo di mia madre e non lo levo mai dal 2004. Amore e nuoto? Nel 2004 e nel 2008 nulla mi ha influenzato, il 2012 è stato un anno che proprio non è andato, anche a livello personale, nel 2016 nessuna turbativa così come, credo, nel 2020. Ormai sono abbastanza grande per scindere le due cose. La tv? Lì si vede la ragazza normale, lontana dall’agonismo che stravolge”.

Federica Pellegrini: “Il matrimonio di Filippo Magnini? Era nell’aria”

Federica Pellegrini è consapevole di aver sbagliato, trasferendo sullo sport ciò che non andava nel privato: “È stato un insieme di errori, non avevo sviluppato la progressione giusta, in palestra non sono stata seguita come dovevo e in più ci si è messo il cuore. Stagione difficile. Il suo matrimonio? Era nell’aria e prima o poi arriverà per tutti il momento”. Adesso, però, basta parlare di lui. Federica Pellegrini ha voltato pagina già da tempo, come lo ha fatto – solo in maniera più eclatante – il suo ex storico. Certo, non si può negare che la loro sia stata una storia importante, ma adesso che Magnini si sposa non può continuare a essere accostato alla sua vecchia fiamma. Forse, se lei si rifacesse a sua volta una vita, chi c’è dietro ai tabloid e ai presunti scoop si metterebbe l’anima in pace. Ma la diretta interessata non ha nessuna fretta: “Una volta ritirata, magari tornerò a innamorarmi, ma la priorità ora è restare più rilassata possibile. Si sono sfogati tutti, non c’è altro da dire oltre quello che si sa. Io non confermo, non ho intenzione di parlarne. A volte vedo paparazzi che scattano e poi le foto non circolano, tanto la storia è sempre la stessa”.



