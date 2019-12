Diretta Europei nuoto vasca corta 2019/ Streaming video Rai: programma e azzurri

Eccoci alla quarta e penultima giornata in vasca per gli Europei di nuoto in vasca corta 2019: oggi, sabato 7 dicembre 2019 dunque di torna in vasca a Glasgow per le medaglie nella distanza dei 25 metri che già ha regalato non poche emozioni allo squadrone azzurro. Anzi il medagliere della manifestazione continentale già vede l’Italia grandissima protagonista (ma in compagnia della Russia) e certo sono ancora tanti i titoli che sono stati messi in palio in questi ultimi due giorni di competizione. Anzi già oggi i nostri beniamini hanno concrete chance di medaglia e certo non vediamo l’ora di dare la parola alla vasca. Pure però per le finali dovremo attendere questa sera: anche oggi il programma agli Europei di nuoto in vasca corta 2019 non è variato. Al mattino e dunque dalle ore 10,30 italiane sarà via libera per batterie e qualificazioni, mentre solo dalle ore 18,00 nostre in vasca si accenderanno i riflettori su finali, semifinali e cerimonie di premiazione.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LE GARE

La diretta tv degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 sarà garantita da Rai Sport e Rai Sport +, che si collegheranno fin dal mattino per seguire le batterie e torneranno ovviamente con la sessione serale di semifinali e finali; in assenza di un televisore sarà possibile come sempre seguire le gare sul sito www.raiplay.it, dunque in diretta streaming video semplicemente servendosi di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2019 : PROGRAMMA E AZZURRI

Andiamo dunque subito a vedere che cosa ci riserverà oggi il programma di gare degli Europei di nuoto in vasca corta e già da stamattina saranno naturalmente gli azzurri i grandi protagonisti. Ecco che al via alle ore 10,30, si accenderanno le batterie dei 50 m farfalla maschile con gli azzurri Codia, Ceccon e Rivolta, mentre di fila ecco la prova dei 50 dorso donne con Scalia, Cocconcelli e Di Liddo: a seguire le qualificazioni per i 100 m stile libero maschile dove cercheranno l’accesso alle finali i nostro Orsi, Ceccon, Condorelli, Frigo e Miressi. Proseguendo nella lista ecco che sarà di nuovo in vasca la Divina, Federica Pellegrini per le batterie dei 200 m stile libero: di fila poi si volgeranno le batterie dei 100 m farfalla donne e i 100 m misti maschile come anche dei 200m misti femminili, per concludere con la staffetta 4×50 stile libero misto. Solo dalle ore 18.00 ecco le finalissime e qui vogliamo puntare il dito sulle gare per le medaglie dei 100 dorso e dei 200 m misti donne oltre che della prova per il podio dei 200 m stile libero, dove certo la nostra Federica Pellegrini punta ad arrivare al gradino più alto. Occhio poi anche alle finali dei 50 farfalla uomini e 50 dorso femminile, mentre a chiusura ci sarà la finale della staffetta 4×50 m mista a stile libero.



