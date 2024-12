Soprannominata La Divina perché oltre ad essere una vincente in vasca, l’ex nuotatrice Federica Pellegrini aveva uno stile unico. Da buona sportiva non ha perso il suo spirito battagliero, poiché nelle situazioni più difficili può diventare un utile alleato. Così, anche in passato, Federica Pellegrini ha saputo fronteggiare momenti personali molto difficili e delicati, come la lotta alla bulimia e la fine di un amore molto turbolento con l’ex nuotatore e collega Filippo Magnini.

Matteo Giunta, marito Federica Pellegrini/ Lei rivela: "Non voleva stare con me", ecco perché

Definirla una relazione tossica forse è troppo, ma ci si va molto vicini stando alle parole della campionessa che in una intervista a La Stampa spiega senza mezzi termini di aver vissuto una storia complicata con Filippo. “Io e lui ci siamo massacrati, quindi è evidente che non eravamo destinati a essere importanti l’uno per l’altra”, ha spiegato Federica. Oggi entrambi hanno voltato pagina: lei con Matteo Giunta, mentre lui con Giorgia Palmas.

Federica Pellegrini rompe il silenzio su Angelo Madonia a Ballando/ "Con lui? Non mi sono divertita"

Federica Pellegrini, le storie sbagliate prima di incontrare Matteo Giunta: “Parole di troppe e tanti problemi…”

Nella suddetta intervista la campionessa parla anche del suo rapporto con i colleghi del nuoto e non nega di aver avvertito un certo snobismo da parte di alcuni. “Ancora ci provano a sminuirmi”, dice riferendosi ad alcuni atleti maschi. Tanti problemi finché non ha ritrovato l’equilibrio sentimentale, al fianco di Matteo Giunta, diventato suo marito e padre di sua figlia.

“Nelle prime esperienze magari c’è stata qualche parola di troppo, ho avuto altri problemi, tira e molla, tradimenti, mi sono incasinata la vita, sono diventata una macchina da gossip: l’ho usato, mi ha travolto, ora sto alla larga. Appena c’è traccia di gossip taccio”, assicura Federica Pellegrini. D’altronde, oggi, la campionessa ha ben altro a cui pensare: in primis la sua splendida famiglia.

Federica Pellegrini sbotta su Ceccon: “Mi sminuisce”/ "Magnini? Niente pace, ci siamo massacrati"