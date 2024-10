Federica Pellegrini è una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, programma Rai che viene trasmesso ogni sabato sera alla conduzione della ormai storica Milly Carlucci. Quando parliamo di Federica Pellegrini trattiamo praticamente di un pezzo di storia dello sport italiano; andiamo a vedere meglio chi è la grande campionessa azzurra.

Diretta Six Kings Slam 2024/ Sinner Alcaraz (risultato 0-0) streaming video tv: si gioca! (oggi 19 ottobre)

Federica Pellegrini nasce a Mirano, in provincia di Venezia, il 5 Agosto 1998. Inizia a gareggiare all’età di 6 anni e ottiene i primi successi a soli 14 anni quando ottiene la medaglia dei bronzo ai campionati italiani assoluti; sarà la prima di tante conquiste, Federica vince la medaglia d’argento nel 2004 ad Atene e 3 anni dopo fa il primo record del mondo.

Alessandro Matri, chi è il marito di Federica Nargi? "Papà eccezionale"/ "Si fa truccare dalle nostre figlie"

Siamo all’inizio di una carriera che la vedrà conquistare una serie di record e di medaglie che la inseriranno di fatto nella storia dello sport italiano. A Roma 2009 conquista due medaglie d’oro, nei 200 e nei 400 metri stile libero e in entrambe le gare fa anche record del mondo. Si ripeterà successivamente e per alcuni viene considerata come la più grande nuotatrice di tutti i tempi, o sicuramente nelle prime 2 o 3. In Italia sarà sicuramente la migliore. Un personaggio diverso dal comune, piuttosto originale ma che per anni ha tenuto sulle spine tutti gli appassionati di nuoto.

Federica Pellegrini, chi è la figlia Matilde/ "Voglio insegnarle a combattere nella vita"

Federica Pellegrini e i suoi problemi legati alla malattia

Oltre al nuoto Federica negli anni fa parte anche di spettacoli televisivi, conduce per qualche puntata Le Iene, partecipa al programma Pechino Express, in questo caso con il marito Matteo Giunta. A Ballando con le Stelle partecipa con il maestro Angelo Madonia, compagno di vita di Sonia Bruganelli, anch’ella partecipante alla trasmissione anche se come rivale.

Per quel che riguarda la vita privata Federica ha avuto una vita turbolenta con lo ‘scandalo’ che la vide protagonista per il suo tradimento a Luca Marin, con la donna che fu trovata in camera d’albergo con Filippo Magnini, altro nuotatore italiano. I due sono stati insieme per sei anni ma alla fine Federica ha deciso di chiudere e dal 2017 ha una storia con il suo ex coach Matteo Giunta. Quest’anno la coppia ha avuto la sua prima figlia, Matilde.

Durante Ballando con le Stelle Federica ha parlato anche di alcuni suoi problemi come quelli legati alla Bulimia e la donna ha raccontato: “Dovevo essere sempre la prima della classe e questa ricerca continua della perfezione alla lunga ti porta ad esplodere. Ho sofferto di bulimia e ho vissuto non pochi problemi. Ricordo che mi ingozzavo dalla mattina alla sera e poi vomitavo tutto”, ha raccontato con lo sguardo nel corso del programma.