Ballando con le stelle 2024 è entrato nel vivo ed allo spareggio sono finite le coppie formata da Alan Friedman e Giada Lini e Sonia Bruganelli e Carlo Aloia: chi di loro sarà eliminata? Prima di giungere al verdetto finale, però, ricapitoliamo con le nostre pagelle della 3a puntata di Ballando con le stelle 2024 le esibizioni più salienti. I primi a scendere in pista sono stati Massimiliano Ossini e Veera Kinnunen VOTO 5,5 a causa dell’infortunio il conduttore e la sua maestra sono stati costretti a ricreare una coreografia in soli due giorni. Poco sciolto ed eccessivamente concentrato il loro Valzer non ha convinto la giuria e neanche noi. Furkan Palali e Erica Martinelli VOTO 5, la giuria nota un miglioramento nella sua performance noi no. Ad intrattenere, però, è il suo show contro la giuria colpevole di avergli detto molte offese come ‘legnoso’ e ‘rigido’. Non brillano neanche Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina VOTO 5 la loro Salsa, colpa anche di alcuni problemi di salute del comico che lo hanno colpito nei giorni scorsi appare eccessivamente rigido.

Nella terza puntata di Ballando con le stelle 2024 è tempo della coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla VOTO 8. L’ex Velina di Striscia la notizia ha conquistato tutti con un valzer che ha messo in risalto ancora una volta la sua presenza scenica ed il fatto che è un bravissima ballerina. Conquista i complimenti della giuria ed anche di Selvaggia Lucarelli che sottolinea come sia un’influencer atipica: “Io controllo anche il suo profilo, non è mai fuori luogo, non usa i figli…” Insomma, un ottimo percorso. Meno ottimo, invece, è il percorso di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia VOTO 5.5. Non è ballerina, non è sciolta e spesso non va a tempo inoltre nonostante abbia una forte personalità non è ancora venuta fuori. Per ora ad animare queste puntate sono gli scontri tra Sonia e Selvaggia ma l’ex lady Bonolis ha chiuso l’infuocato botta e risposta con una battuta secca: “Pensavo di essere a Ballando non dall’analista!”

Continua la terza puntata di Ballando con le stelle 2024 e continuano anche le nostre pagelle ed è tempo dei Cugini di Campagna e Rebecca Gabrielli VOTO 7 ottima performance sulle note della loro Hit Sanremese Non lasciarmi solo e dopo la confessione di Ivano Michetti sull’ictus e la malattia che ha commosso tutti non potrebbe essere altrimenti. Alan Friedman e Giada Lini VOTO 7 con il valzer conquistano tutti ma Selvaggia Lucarelli lancia la sfida e vuole vedere qualcosa di scoppiettante e sensazionale. Noi invece apprezziamo la classe mostrata nel ballo, per la sua determinazione ed il mettersi in gioco e l’impegno. Sembre energica e frizzante oltre a portare nello show di Rai1 qualcosa di mai visto, Anna Lou Castoldi con Nikita Pedrotti VOTO 9 ha ancora una volta confermato di essere un ottima performer presenza scenica e senso del ritmo. In realtà la figlia di Asia e Argento e Morgan si è raccontata senza filtri parlando anche dei suoi profili di autolesionismo senza scendere nella retorica e nel vittimismo spicciolo. Insomma puntata dopo puntata sembra sempre di più la candidata alla vittoria perfetta.

A commosso tutti, invece, Federica Pellegrini e Angelo Madonia VOTO 7 prima si è confessata a cuore aperto parlando dei suoi problemi di bulimia nati anche dall’eccessiva ricerca della perfezione ma per fortuna ha avuto al suo fianco una famiglia solida ed una passione che l’ha aiutata ad uscire dal buco. Il valzer che hanno portato sulla pista, scenografico ed emozionante le è valsa la standing ovation del teatro è che sia una campionessa lo dimostra il fatto che in queste puntate ha sempre incassato con sportività anche le critiche ed i giudizi negativi. Si passa a Luca Barbareschi e Alessandra Tripoli VOTO 8 che con loro originalissima coreografia sulle note di Ennio Morricone ha incantato l’intero teatro e non è escluso che con un colpo di scena giunga in finale. Ottima la performance di Tommaso Marini e Sophia Berto VOTO 8. Alla fine si sono sfidate da una parte Nina Zilli e Pasquale La Rocca VOTO 9.5 con un Charleston e Bianca Guaccero e Giovanni Pernice VOTO 9 con un passo a due sulle note di Renato Zero. La prima ha ballato infortunata e non in perfetta forma una coreografia difficilissima mentre la seconda ha fatto sognare con un’esibizione tra le più toccanti: sarà una di loro due la vincitrice di Ballando con le stelle 2024.