Reduce da un’esperienza coi fiocchi a Ballando con le Stelle 2024, Federica Pellegrini continua la sua vita con serenità. La 36enne ha conquistato il pubblico di Rai1 grazie alla sua serietà che la contraddistingue anche come nuotatrice. Oggi la campionessa è felicemente sposata con Matteo Giunta ma a caratterizzare le pagine di gossip degli ultimi anni è stata la sua passionale relazione con Filippo Magnini, anche lui campione e nuotatore. L’ex fidanzato, come ha raccontato lei stessa, l’ha tradita ripetutamente nel corso della loro relazione.

Una batosta per Federica Pellegrini, che come ha poi confessato una volta terminata la relazione, aveva persino dovuto ingaggiare un paparazzo per essere sicura che lui la stesse tradendo. Il fotografo aveva il compito di girare per Pesaro e di capire cosa facesse fuori dalla loro casa. La scoperta è stata scioccante: Filippo Magnini frequentava ancora la sua ex fidanzata. Un colpo duro, che però Federica ha perdonato: “Se mi innamoro mi faccio andare bene tutto“. E pensare, che la nuotatrice era convinta di sposare il collega, tanto che aveva già risposto “sì” alla proposta di matrimonio.

Federica Pellegrini

“Lui ha fatto tanto male a me all’inizio, io l’ho fatto a lui alla fine, perché non ero sicura“, ha spiegato Federica Pellegrini parlando della sua ex relazione con Filippo Magnini. Una storia d’amore che sebbene abbia segnato le pagine di cronaca rosa per tanti anni, si è conclusa con una certa freddezza e un completo cambio di pagina da parte della campionessa, che si è poi innamorata del suo coach sportivo Matteo Giunta. Ma le confessioni non finiscono qui! Federica Pellegrini ha anche raccontato di aver baciato una donna in passato.

Il tutto è successo durante una serata “alcolica” come ha ammesso lei stessa, momento in cui si è lasciata andare ad un contatto con un’altra donna. La nuotatrice confessa però di non aver provato attrazione, ma che non ci sarebbe alcun problema a riconoscerlo. Oltre al marito, tra le persone più importanti della sua vita è stato anche suo padre Roberto Pellegrini, colui che gli ha trasmesso la passione per il nuoto. La campionessa ha raccontato di lui come la sua grande ispirazione, soprattutto in politica: “Io voto per la destra moderata, anche lui era di quel colore politico“.

