Federica Pellegrini è una delle concorrenti della trasmissione tv Ballando con le Stelle, programma in onda in prima serata ogni sabato sera che vede la conduzione di Milly Carlucci. Federica Pellegrini ha scritto la storia dello sport italiano e non solo, l’abbiamo conosciuta in tv e andiamo a vedere meglio chi è davvero la sportiva da record Federica Pellegrini.

Federica Pellegrini nasce a Mirano il 5 Agosto 1988 e fin da piccola ha le doti da vera e propria predestinata. Federica inizia a gareggiare quando ha solo 6 anni e tutti notano le sue precoci qualità. Federica partecipa ai campionati italiani assoluti a 14 anni ed ottiene una medaglia di bronzo nei 200 metri stile libero, due anni dopo scrive già la storia, conquistando la medaglia d’argento a soli 16 anni.

I record di Federica Pellegrini arrivano uno dopo l’altro e la donna si alterna tra record mondiali e olimpici e nuove medaglie e può essere considerata come una delle sportive più importante di sempre in Italia. Per anni è al vertice mentre ricordiamo anche delusioni come la disfatta di Londra 2012 ma torna nuovamente in alto con il successo all’oro Mondiale di Budapest. Si ritira nel 2021, dopo la quinta e ultima Olimpiade.

Federica Pellegrini, il successo in tv e le liti sulla vita privata

Oltre al nuoto Federica si fa conoscere anche nel mondo della tv, è giudice di Italia’s Got Talent nel 2019 e due anni dopo – subito dopo il ritiro – conduce alcune puntate di Le Iene. Nel 2022 partecipa insieme al marito Matteo Giunta a Pechino Express e la coppia ottiene un ottimo secondo posto in classifica. La vita privata di Federica è stata molto movimentata, se andiamo a vedere i suoi flirt precedenti.

Il padre Roberto era un barman mentre la madre Cinzia fu colei che la spinse nel mondo del nuoto. E’ sposata con Matteo Giunta ed a inizio 2024 è nata la sua prima figlia, Matilde. In passato si è discusso molto degli amori di Federica Pellegrini, fidanzata con il nuotatore Luca Marin. Questi chiese a Federica di sposarla, ma – durante gli impegni con la Nazionale – trova lei a letto con Filippo Magnini, altro compagno di squadra.

La relazione tra Federica e Magnini dura quasi sette anni ma è lei a chiudere la storia a sorpresa e poco dopo si fidanza con il suo ormai ex allenatore Matteo Giunta. I due si sposano nel 2022, e poi nasce la loro prima figlia. Oltre alla vita privata Federica è molto attiva per i diritti delle donne e recentemente ha fatto ingresso nella fondazione Giulia Cecchettin, donna venuta a mancare qualche tempo fa con un tanto discusso femminicidio.