Federica Pellegrini ha raccontato dei retroscena inediti sulla storia d’amore col marito Matteo Giunta. Lo ha fatto attraverso le telecamere di Ballando con le stelle 2024, ripercorrendo il percorso che ha portato Matteo ad essere da allenatore l’uomo della sua vita. “Io e Matteo ci siamo conosciuti tanti anni fa perché lui nuotava… faceva già le giovanili, lui ha 6 anni più di me ed era una persona chiacchierata nell’ambiente. Poi non l’ho più visto perché ha smesso di nuotare giovane. Successivamente abbiamo però cominciato a lavorare insieme.” ha spiegato Pellegrini.

La campionessa azzurra ha così raccontato quando il suo sguardo verso Matteo Giunta è cambiato, diventando quello di una donna innamorata: “Io uscivo da una storia importante di tanti anni e io e lui continuavamo a lavorare insieme da allenatore-atleta. A un certo punto, passato tutto il patimento per la storia passata, mi sono detta ‘che bel figliolo che ho di fianco!'”

Diventare una coppia non è stato però facile: “Matteo se l’è tirata da morire, io ci ho messo mesi per farlo abdicare!” E ne ha quindi spiegato il motivo: “Perché lui è molto serio, soprattutto nel lavoro, quindi era un tema delicato, non voleva mettermi e mettersi in difficoltà, quindi ha resistito fino a quando ha potuto. Poi ha capito che tra noi non era semplice divertimento ma qualcosa di più, però ho sudato!”

Oggi Federica e Matteo sono una coppia sposata con una bellissima bambina: “Senza Matteo non avrei fatto Ballando. Ho scelto di dedicare questo ballo a lui… Ballando mi ha dato l’occasione di prendermi un po’ di tempo per me stessa e Matteo me l’ha dato e non è una cosa scontata.” ha concluso Pellegrini.

