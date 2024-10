Ballando con le stelle 2024, Federica Pellegrini e Angelo Madonia sempre più scoppiettanti in pista da ballo

Federica Pellegrini e il suo maestro Angelo Madonia stanno facendo passi da giganti a Ballando con le Stelle 2024. La coppia è cresciuta tantissimo rispetto alla prima puntata e la campionessa ha ritrovato appieno il suo spirito combattente e competitivo, dedicandosi agli allenamenti e alle prove settimanali con grande impegno. Nella scorsa puntata la Divina ha regalato ai suoi fan uno splendido valzer, con movimenti eleganti e aggraziati. I frutti del lavoro con il suo insegnante stanno dando frutti succosi e infatti voti e feedback sono altissimi.

Nina Zilli e Pasquale La Rocca a Ballando con le stelle 2024/ Da possibile vincitrice a flop? Qualcosa non va

C’è grande curiosità di vederli nuovamente all’opera questa sera e sopratutto capire con quale coreografia proveranno a stupirci. La settimana scorsa Federica Pellegrini ci ha emozionato con il suo romanticismo in pista da ballo, ma anche col suo vissuto sofferente e che non tutti conoscevano.

Federica Pellegrini, la confessione choc a Ballando con le Stelle: la bulimia e l’amore incondizionato della famiglia

In passato infatti Federica Pellegrini ha sofferto di bulimia, un tema molto spinoso che l’ex nuotatrice ha affrontato di petto: “Non mi piacevo, sono arrivata a mangiare tutto il giorno e poi a vomitare ed entrata in questo circolo vedevo che non avevo più le forze di fare niente, ovviamente, nemmeno di performare bene in vasca”.

Federica Nargi, quando il matrimonio con il compagno Alessandro Matri?/ Infanzia nelle case popolari a Roma

Quel periodo fortunatamente è alle spalle, grazie anche all’amore della famiglia che non ha mai fatto mancare a Federica il suo supporto. Esperienze traumatiche e che lasciano il segno, ma che la Pellegrini ha avuto la forza di raccontare e portare anche in pista da ballo con eleganza e maestria. Questa sera, sabato 19 ottobre, proverà nuovamente a stupirci… ci riuscirà?