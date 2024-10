Federica Pellegrini sulla figlia Matilde: “Dovrà essere una combattente”

Da qualche tempo a questa parte Federica Pellegrini ha abbandonato i panni di campionessa e nuotatrice per diventare mamma. Con suo marito Matteo Giunta ha realizzato un sogno importante, in grado di scombussolare le loro vite e cambiarle per sempre. La figlia Matilde è il centro del mondo per la coppia, non potrebbe essere diversamente, eppure la nuotatrice ha ricominciato ad alimentare lo spirito competitivo che la contraddistingue a Ballando con le stelle.

Un programma che, pur essendo un gioco, è pur sempre una competizione. E Federica Pellegrini da ex atleta non si tira indietro. Questione di mindset, verrebbe da dire. Lo stesso che vuole trasmesse alla figlia Matilde, non necessariamente futura nuotatrice ma sicuramente combattente. “Essere una combattente credo sia la chiave per qualsiasi cosa desidererà fare”, ha detto Federica. Come darle torto, d’altronde senza sacrifici non si possono raggiungere grandi obiettivi.

L’ex nuotatrice e il marito Matteo Giunta scombussolati dalla “nuova vita” da genitori

Federica Pellegrini e suo marito hanno le idee chiare in questo senso: massima libertà di scelta per Matilde, l’importante è che faccia al meglio delle sue possibilità qualsiasi cosa decida di fare. Per l’ex nuotatrice e il compagno non sempre è stato facile diventare genitori, anche se come ogni grande cambiamento ha portato una ventata di novità ed emozioni.

“In questo momento le mie paure non sono più per me”, aveva confessato la Pellegrini in una intervista rilasciata al Corriere della Sera. “A cosa sono legate le mie paure? A questa nuova vita che è nata e alla sua crescita, al fatto di essere una buona mamma, di cercare di darle strumenti per poter vivere in questo mondo più difficile”, ammette.

