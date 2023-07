Federica Pellegrini è incinta/ Lei conferma in un video con Matteo Giunta: è una bimba? L’indizio

Federica Pellegrini è incinta: la campionessa conferma con un video insieme al marito Matteo Giunta

Federica Pellegrini è incinta. Non si tratta più di supposizioni: l’ex nuotatrice, dopo aver espresso la sua insofferenza verso l’anticipazione del settimanale Chi riguardo la sua gravidanza, ha deciso di dare il lieto annuncio sui social network attraverso un video. In questo Federica Pellegrini, da grande sportiva, si è congratulata anche con Mollie O’Callaghan, la nuotatrice australiana che ha battuto il suo record nei 200 stile.

Queste le sue parole nella didascalia del video che la vede insieme al marito Matteo Giunta: “Gara incredibile, Mollie! Davvero una delle migliori gare che ho visto negli ultimi 14 anni. Ma voglio dirti una cosa…(emoticon di donna incinta, n.d.r.). Congratulazioni ancora!”. Nel video possiamo vedere anche una scritta sul pancino di Federica Pellegrini, riferita al record: “We’ll take it back”, tradotto in italiano “Ce lo riprenderemo”. Proprio queste parole riferite al record femminile, insieme al plurale utilizzato dalla campionessa, sembrano lanciare anche un indizio sul sesso del bebè: che sia una bambina?

Federica Pellegrini in dolce attesa: la reazione del web all’annuncio

Tanti i commenti dei fan della Pellegrini dopo l’annuncio ufficiale della gravidanza, alcuni si riferiscono anche al record. “Dispiace solo che vi abbiano privato della libertà di comunicarlo con i vostri tempi! Auguri”. “Il record non ci sarà più, ma rimarrai sempre nella storia a prescindere da questo, sia per la campionessa che sei stata sia per la persona che sei. Immensa sempre”. “Ero in macchina quando Tommaso Mecarozzi oggi ha purtroppo dato la notizia del record di Mollie O Callaghan, non ti nego che ho fermato la macchina e c’è stato un momento di commozione perché mi sono passati davanti agli occhi tutti i momenti da quando ti seguo, ad iniziare da quel mondiale del 2003. Io sono uno sportivo a 360 gradi ma le emozioni che mi ha regalato Federica Pellegrini sono state uniche, grazie Fede per TUTTO”.

