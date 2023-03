Federica Pellegrini e Matteo Giunta, chi sono I novelli Sposi di Pechino Express/ “Mi si è spezzato il cuore”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, I novelli Sposi di Pechino Express 2023

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono i Novelli Sposi di Pechino Express 2023. Un’avventura intensa ed emozionante quella che la coppia ha vissuto lungo questo percorso itinerante e che difficilmente dimenticherà. I due concorrenti, infatti, hanno raccontato con grande trasporto le sensazioni provate durante il reality, raccontando al settimanale “F”, l’allegato settimanale del Corriere della Sera, quanto accaduto nelle riprese. “È stata una bella esperienza, anche se all’inizio ero scettica”, spiega Federica Pellegrini.

Matteo Giunta invece rivela un curioso retroscena, dicendo che era stato vicino all’Isola dei Famosi: “Ma non era il mio mondo, invece avevo detto che mi sarebbe piaciuto partecipare a Pechino. E che però l’avrei fatto solo con Federica”. Così la Pellegrini ha poi spiegato come lei e Matteo hanno deciso di intraprendere questa sfida, rivelatasi più tosta e difficile del previsto. E’ stata però una bella occasione per testare la tenuta di coppia, malgrado le tante litigate e le discussioni.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, I novelli Sposi di Pechino Express 2023: “Quante liti durante il percorso…”

“Le nostre belle litigate ce le siamo fatte. Un po’ per darci più carica nelle sfide, anche se ho visto in Matteo dei lati competitivi che non conoscevo. In realtà abbiamo lavorato soprattutto di squadra. Già lo avevamo fatto, ma un conto è io in vasca e lui fuori, un altro è giocare alla pari, dallo stesso lato della barricata”, hanno confermato entrambi nel corso dell’intervista sopracitata. L’adattamento a Pechino Express 2023, come dicevamo, è stato più complesso del previsto, questo anche a causa del contesto in cui si è svolto il reality.

“L’India è un’esperienza affascinante ma difficile. Personalmente mi faceva soffrire molto vedere i cani in strada, erano tantissimi e in condizioni al limite. D’altra parte se vedi lo stato di povertà in cui vivono le persone, non puoi pensare che ci sia attenzione per gli animali. Ma avendo quattro cani che tratto come figli, questa cosa mi ha spezzato il cuore. È stata più pesante di quanto mi aspettassi”.











