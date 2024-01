Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono diventati genitori: è nata Matilde/ “Finalmente sei arrivata”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta neo-genitori: è nata Matilde, l’annuncio

Alla fine il giorno più atteso è arrivato e ha portato una ventata di gioia e amore nella vita di Federica Pellegrini e Matteo Giunta: è nata la loro prima figlia. La notizia è stata annunciata dalla coppia attraverso un tenero post condiviso su Instagram, la prima foto di famiglia che ritrae i neo-genitori assieme alla piccola arrivata. A corredo dello scatto, un messaggio dolcissimo che aggiunge ulteriori dettagli al lieto evento verificatosi nella primissima mattina di oggi, mercoledì 3 gennaio 2024.

Federica Pellegrini quando partorisce? Attesa lunga/ Lei e marito Matteo Giunta: "È ora di sloggiare"

“2 giorni complicati… Finalmente sei arrivata!!!“, il messaggio della “Divina” del nuoto. La nascita della piccola è avvenuta alle ore 6.51 e la piccola “Meringa”, come è sempre stata affettuosamente chiamata dai genitori in questi mesi di dolce attesa, ha ora un nome: Matilde. A seguire, la campionessa sportiva ha voluto ringraziare tutto lo staff che, in questo periodo, l’ha aiutata e supportata: “Grazie agli angeli che ci hanno accudito durante questo viaggio, Titty, Marcello, Giada, Alessandra, Massimo e a tutto il team dell’ospedale Sacro Cuore“.

FEDERICA PELLEGRINI QUANDO PARTORISCE?/ "Tra Natale e Capodanno", ma sui social tutto tace…

Federica Pellegrini e la dolce attesa al fianco di Matteo Giunta

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, dunque, all’alba di oggi sono diventati per la prima volta genitori. In questi mesi la campionessa di nuoto ha affrontato, per la prima volta nella sua vita, il lungo viaggio della gravidanza che l’ha portata a diventare mamma della piccola Matilde. Un viaggio fatto di tanta felicità e di un’attesa che, soprattutto nell’ultimo periodo, si è fatta via via più trepidante.

Inizialmente la Pellegrini aveva comunicato, in un’intervista rilasciata a Diletta Leotta nel podcast Mamma Dilettante, che la piccola sarebbe dovuta nascere tra Natale e Capodanno. Alla fine, però, il lieto evento si è verificato nella giornata di oggi e forse ha reso ancor più felice il padre della campionessa che, come da lei rivelato proprio in quell’intervista, sperava che la nipotina potesse nascere nel 2024: “Il 30 dicembre è la data della nonna, nonché mia mamma, quindi lei tifa e sarebbe felicissima per il 30 dicembre. Mio padre invece dice: ‘Eh no, 2024, anno olimpico, nasce sicuramente nel 2024‘. Vedremo…“.

Matteo Giunta, marito Federica Pellegrini/ "Non vediamo l’ora che arrivi nostra figlia"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Giunta (@matteogiunta)













© RIPRODUZIONE RISERVATA