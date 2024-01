Federica Pellegrini torna a casa con la figlia Matilde/ Matteo Giunta: “Innamorato al primo vagito”

Federica Pellegrini e il ritorno a casa con la figlia e il marito

Federica Pellegrini torna a casa raggiante e al settimo cielo dopo aver lasciato l’ospedale insieme alla figlia Matilde e al marito Matteo Giunta. Ad immortalare il dolce momento della famiglia è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 10 gennaio, pubblica non solo le prime foto della coppia insieme alla piccola, ma anche le prime dichiarazioni di Matteo Giunta che si dichiara un papà super innamorato della sua piccola. La piccola si è fatta attendere dai genitori che, dopo averla stretta per la prima volta tra le braccia, non nascondono la felicità che stanno provando.

L’arrivo di un neonato, tuttavia, scombussola inizialmente la vita e il neo papà Matteo dice: “Dormire? È una parola enorme, diciamo che si sopravvive. Ma poi se devi stare sveglio per questa piccola creatura, lo fai molto volentieri, anche la mancanza di sonno, anche la fatica, lo sport un po’ te lo insegna, si trasforma in immenso piacere”.

Matteo Giunta, un papà innamorato della sua Matilde

Emozionato e felice, Matteo Giunta non nasconde tutto l’amore che prova per la sua bambina. Con l’arrivo di Matilde, sia lui che Federica hanno capito che l’amore non si divide ma si moltiplica e ciò che provano per il frutto del loro amore è indescrivibile e Federica lo nota ogni volta che il marito guarda la loro piccola.

“Nonostante i traguardi che Fede ha già raggiunto nello sport, questo è diverso, è tutto diverso, completamente, è la magia della vita, appunto, forse la massima espressione della vita e della creatività. Penso non ci sia gioia più grande per lei, per me, per noi.Fede dice che quando la guardo ho gli occhi a cuore, potrebbe persino essere un po’ gelosa perché in fondo sono gli stessi occhi a cuore che ho per lei, lo stesso sguardo che rivolgo a lei. Invece, con l’arrivo delle nostra bambina, ho capito, abbiamo capito, che l’amore non si divide: l’amore si moltiplica, è una cosa che stiamo scoprendo piano piano grazie a lei”, conclude Giunta.

