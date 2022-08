Federica Pellegrini e Matteo Giunta, compleanno romantico prima delle nozze/ Video brilli a cena: “Il vino…”

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, compleanno romantico prima del matrimonio

Federica Pellegrini ha festeggiato il suo compleanno in modo molto speciale e romantico. La campionessa di nuoto ha trascorso una serata romantica con il suo futuro marito Matteo Giunta in quello che entrambi definiscono il loro ‘posto del cuore’, un relais di lusso immerso nelle colline veronesi. Hanno quindi deciso di postare un momento di questa cena romantica su Instagram, rivelando di aver scelto un menù degustazione di vini che li ha subito messi a dura prova.

Federica e Matteo appaiono nel video simpaticamente alticci, tanto che la Pellegrini ci gioca un po’ col fidanzato, stuzzicandolo: “Sei giù ubriaco, vero? – chiede divertita, chiarendo che -. Abbiamo preso un menu degustazione, con la degustazione dei vini. L’abbiamo già fatto un’altra volta in questo posto, perché è il nostro posto del cuore, e l’ultima volta non è andata a finire bene. Per fortuna dormiamo qui”.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta, cena con degustazione di vini: “È tosta”

Ha concordato con lei Matteo Giunta, facendo notare che: “È tosta, confermo. Però è una bella esperienza, da fare una volta l’anno. Anzi, una volta ogni 3, 4 anni”, ha scherzato alla fine. Ricordiamo che Federica Pellegrini e Matto convoleranno a nozze tra pochi giorni. Il 27 giugno diventeranno marito e moglie ma i due già sognano di metter su famiglia insieme. “Matteo non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Il fatto di non usare precauzioni, però, non significa che ci stiamo provando tutti i giorni: ci sono talmente tante cose in ballo adesso, non vorremmo viverle tutte insieme. E poi vorrei arrivare al matrimonio senza pancione per godermi la festa, il vestito”, ha rivelato qualche tempo fa la Pellegrini in un’intervista.

