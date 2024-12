Federica Pellegrini si è racconata in un’intervista a La Stampa dove si è tolta qualche sassolino dalle scarpe parlando di Ceccon, del suo rapporto attuale con Filippo Magnini e della vicenda di Giulia Cecchettin legata al patriarcato. La nuotatrice inizia proprio dal caso che ha scosso l’Italia, raccontando che il giorno in cui Giulia è stata uccisa lei era alla fine della gravidanza. Federica Pellegrini si è detta ferita dalla vicenda: “Il patriarcato esiste e scalcia“, spiega, “oggi si chiama machismo e sopraffazione”.

La campionessa ammette anche che se fosse stata sua figlia non avrebbe mai mantenuto il controllo: “Non avrei mai contenuto la rabbia“, dice, raccontando che anche nella sua esperienza di vita, molti colleghi di genere maschile provano a sminuirla mancandole di rispetto. Uno tra questi è Thomas Ceccon, atleta che abbiamo conosciuto quest’anno alle Olimpiadi di Parigi 2024. I due hanno avuto una querelle poco tempo fa dopo il record mondiale del ragazzo. “Non è il primo collega maschio che prova a sminuirmi“, continua, “Alle Olimpiadi voleva tirare batoste“.

Federica Pellegrini chiarisce anche la questione sull’ex fidanzato Filippo Magnini. I due si sono lasciati diversi anni fa dopo che lei ha deciso di non proseguire la storia dato che da parte sua il sentimento era finito. La campionessa spiega che tra loro due non c’è mai più stata pace e che evidentemente non erano destinati ad essere reciprocamente importanti. “Ci siamo massacrati“, dice. In effetti i due atleti vivevano una crisi dopo l’altra durante la loro relazione fino alla conferma nel 2017, quando entrambi tramite un comunicato ufficiale hanno svelato che la storia era finita in maniera definitiva.

Oggi Federica Pellegrini è sposata con Matteo Giunta, nuotatore classe 1982 dal quale è nata la piccola Matilde. Lui, laureato in Scienze Motorie si occupa di allenare altri atleti. Non tutti sanno che Matteo Giunta è il cugino di Magnini, nonchè vincitore della Palma d’Oro al Comitato Olimpico Nazionale Italiano per il merito tecnico. Insieme a Federica Pellegrini ha partecipato a Pechino Express dove hanno conquistato il secondo posto. La campionessa ha sempre raccontato di come abbia fatto lei il primo passo con il marito, mentre il primo bacio è stato da parte di lui: “È stato emozionante. Ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole ed è bellissimo”.