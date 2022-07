Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi ad agosto/ Data, invitati e nuovi dettagli del matrimonio

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi ad agosto: i dettagli

Manca ormai pochissimo al matrimonio di Federica Pellegrini e Matte Giunta. La Divina convolerà a nozze ad agosto e, stando a quanto riporta il settimanale Oggi, la data scelta dalla coppia per il lieto evento è ilo 27. Manca dunque meno di un mese alla cerimonia che sarà celebrata a Venezia. Noto anche il numero degli invitati che, secondo il celebre settimanale, dovrebbe essere di 160.

“Sarà il matrimonio che ho sempre sognato” aveva annunciato Federica Pellegrini, che dopo la lunga storia d’amore con Filippo Magnini ha trovato la sua stabilità al fianco dell’allenatore Matteo Giunta. Restano ancora segreti i dettagli delle nozze, dall’abito della sposa alla location scelta nella magica Venezia.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta: i primi dettagli sul matrimonio

Federica Pellegrini ha però ammesso qualche tempo fa di pensare già a ciò che accadrà dopo il matrimonio con Matteo. In un’intervista al settimanale F, la campionessa di nuovo ha infatti rivelato: “Non so bene che cosa sarà della mia vita nei prossimi dieci anni. Credo che lo sport rimarrà […] Però, se a un certo punto non mi chiamassero più, non avrei problemi a fare solo la mamma”. E ancora ha spiegato che: “Matteo non ha mai nascosto il desiderio di allargare la famiglia. Il fatto di non usare precauzioni, però, non significa che ci stiamo provando tutti i giorni: ci sono talmente tante cose in ballo adesso, non vorremmo viverle tutte insieme. E poi vorrei arrivare al matrimonio senza pancione per godermi la festa, il vestito”.

