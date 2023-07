Federica Pellegrini incinta, la mamma Cinzia: “Aspetta una bambina”/ “Ha superato da poco i tre mesi e…”

Cinzia Lionello, mamma di Federica Pellegrini, svela i primi dettagli della gravidanza della figlia

Dopo giorni di indiscrezioni e paparazzate, Federica Pellegrini ha confermato di essere incinta. Nella giornata di oggi 26 luglio, la campionessa azzurra ha pubblicato un video in cui, insieme al marito Matteo Giunta, annuncia di essere in dolce attesa. A dare però subito dei dettagli in più sulla gravidanza è la mamma della Pellegrini, Cinzia Lionello.

La donna ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi, raccontando non solo i primi dettagli della gravidanza, ma svelando anche il sesso del bebè in arrivo. “È in arrivo una bambina”, ha dichiarato Cinzia al settimo cielo.

Cinzia Lionello presto nonna: “Sono prontissima, non vedo l’ora!”

“Quanto siamo felici da uno a cento? Mille e anche di più”, ha spiegato la mamma di Federica Pellegrini, svelando poi altri dettagli della gravidanza della figlia: “Ha superato da poco i tre mesi, meglio non dire altro per adesso”. Cinzia Lionello ha però svelato qualcosa in più sulla lieta novella: “Avevamo la consegna del silenzio perché giustamente volevano essere lei e suo marito Matteo ad annunciarlo ma sono stati bruciati sul tempo, come era successo anche per il matrimonio”, ha ammesso.

Cinzia Lionello è felicissima per la gravidanza della figlia Federica. Lei stessa, ai microfoni di Oggi, ha spiegato di attendere con ansia la nipotina: “Dopo tutto il rodaggio che ho fatto con lo svezzamento e la gestione dei tre cuccioli di Federica, sono prontissima a fare la nonna e davvero non vedo l’ora”, ha concluso.

