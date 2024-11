Ballando con le stelle 2024, Federica Pellegrini ricorda il suo allenatore Alberto Castagnetti: “Rimarrà dentro tutta la vita”

Prima di esibirsi nella pista di Ballando con le stelle 2024, Federica Pellegrini ha ricordato il suo allenatore morto Alberto Castagnetti: “Esiste un prima e un dopo perché comunque forse con lui ho capito veramente cosa volesse dire essere un’atleta di grande livello…cosa volesse dire cercare di sfiorare la perfezione. Sono quelle persone che comunque ti entrano dentro e ci rimangono per tutta la vita. Io con Alberto ho vinto le olimpiadi, il mondiale a Roma nel 2009 e purtroppo il 12 ottobre del 2009 Alberto se ne andato per un’operazione al cuore che sembrava di routine. Io avevo 21 anni, al massimo del mio percorso di atleta ed anche del mio rapporto affettivo, allenatore atleta. In un secondo lui non c’era più ed io ero da sola. Sono quelle persone che quando se ne vanno un pezzo di cuore va via con loro.”

Chi è Federica Pellegrini: vittorie, matrimonio con il marito Matteo Giunta e la figlia/ "Un secondo bebè..."

Alberto Castagnetti, l’allenatore di Federica Pellegrini è morto per un arresto cardiaco. La campionessa olimpica lo ha ricordato commossa a Ballando con le stelle 2024. Rivelando anche come è morto: “Era preoccupato per l’operazione quindi ci mettiamo d’accordo sul rimandare la partenza e per fortuna è stato così. Lui si è operato e siamo andati a trovarlo in ospedale ed era tutto perfetto solo che poi ha avuto un arresto. Testardo com’era aveva voluto tornare a casa troppo presto dall’ospedale però questo era Alberto, volevo tornare a casa.” Si è concluso con un sorriso il ricordo di Federica Pellegrini del suo allenato: “Si divertirebbe molto, prima di venire qui ho sentito la figlia che mi ha detto ‘se ti vedesse papà si farebbe delle grasse risate.”

Federica Pellegrini e Angelo Madonia deludono a Ballando con le Stelle?/ Da finale Lucarelli permettendo....

Federica Pellegrini e il ricordo del suo allenatore scomparso Alberto Castagnetti: “Se mi vedesse a Ballando riderebbe”

Dopo il toccante ricordo del suo allenatore scomparso Alberto Castagnetti improvvisamente, e che se da qualche parte riesce a vederla sicuramente ridrebbe, Federica Pellegrini ed Angelo Madonia a Ballando con le stelle 2024 si sono cimentati in una Salsa che ha conquistato tutti. La campionessa olimpica di è dimostrata molto più sciolta rispetto alle altre puntate. Ed a portato a casa i complimenti della giuria soprattutto Guillermo Mariotto mentre tutti gli altri hanno dato punteggi altissimi tra 8 e 10 per un totale di 45 punti. Ed a sorpresa anche Federica potrebbe ambire alla vittoria dello show.