Federica Pellegrini, nata a Mirano, ha cominciato a nuotare da giovanissima vincendo nel corso della carriera alle Olimpiadi una medaglia d’oro e una d’argento, e ancora sei medaglie d’oro ai Mondiali, quattro d’argento e una di bronzo, oltre che innumerevoli campionati italiani, con ben 130 ori. Ma cosa sappiamo della vita privata di Federica Pellegrini? La nuotatrice, dal 2008 al 2011 è stata fidanzata con Luca Marin, suo collega. Dopo la fine della loro relazione, ha cominciato una storia con Filippo Magnini, allo stesso modo nuotatore. I due hanno vissuto insieme per alcuni anni a Verona, dove si allenavano. Dal 2019, poi, si è legata al suo allenatore, Matteo Giunta, con il quale è sposata dal 27 agosto del 2022, con le nozze celebrate a Venezia.

Federica Pellegrini, dopo il ritiro dall’attività agonistica, è diventata mamma: lei e il marito Matteo Giunta hanno messo al mondo Matilde, nata il 3 gennaio 2024. L’ex nuotatrice ha raccontato che con la maternità, è cambiata molto nel suo modo di essere: “Sono cambiata moltissimo con la maternità, mi sono addolcita. È strano ma io con questo esserino in mano mi sono resa conto del tempo che passa”. I primi mesi dopo aver partorito, non sono stati semplici per la Pellegrini, che ha rivelato: “Io ero felicissima però io arrivavo a sera, piangevo e non capivo perché piangevo tutte le sere. Mi sentivo mamma ma allo stesso tempo avevo bisogno della mia perché non sapevo cosa dovevo fare”.

Federica Pellegrini: “Secondo figlio? Sì, ma non ora”

La maternità, dunque, non è stata semplicissima per Federica Pellegrini, che ha raccontato di volere un secondo figlio poiché sia lei che il marito Matteo Giunta vengono da una famiglia numerosa e dunque per questo motivo vorrebbero lo stesso per loro. Al momento, però, un secondo figlio non è ancora nei progetti della coppia, che aspetterà un po’ prima di regalare un fratellino o una sorellina a Matilde.

“Adesso le mie paure non sono più per me, ma sono legate a questa nuova vita che è nata e alla sua crescita, al fatto di essere una buona mamma, di cercare di darle strumenti per poter vivere in questo mondo più difficile” ha raccontato qualche giorno fa al Corriere della Sera.

