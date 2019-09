Federica Pellegrini nuovo tatuaggio: un rosario/ Foto “Con me nelle sfide difficili”

Federica Pellegrini torna a tatuarsi. La Divina d’altronde ama mettere su pelle simboli che per lei sono importanti e significativi nella sia vita. La campionessa di nuoto ha infatti già tatuato l’Araba fenice, il logo dei Giochi Olimpici, un drago che è una dedica al fratello, e ancora tre rose sul costato. Stavolta ha deciso di tatuarsi un oggetto che è da anni per lei un talismano, un portafortuna: si tratta di un rosario. “Mi ha accompagnato in tutte le sfide più difficili… sempre sotto al mio cuscino… ora… non andrà più via”, ha scritto Federica accompagnando la foto che la vede proprio nell’atto di farsi tatuare. La campionessa azzurra ha scelto il fianco sinistro e parte della schiena per il tatuaggio del suo rosario, simbolo che spera le porti fortuna anche nelle sfide future.

Federica Pellegrini si tatua un rosario ma sul web non mancano polemiche

Federica Pellegrini si prepara dunque ad affrontare le prossime sfide, sportive e non solo. Intanto, spulciando tra i commenti del web, sembra proprio che il nuovo tatuaggio della Pellegrini non sia piaciuto molto ai suoi fan. La Divina, infatti, si becca qualche critica. Eccone alcune: “Un rosario??? Non so se sia più trash il tatuaggio di un rosario o il rosario in quanto tale.” e ancora “anche te vittima di questa effimera moda antiestetica dei tatuaggi, peccato….persa un’occasione per essere controcorrente”; “Perchè ti tatui un rosario? Ma dai, non potevi continuare a tenerlo sotto al cuscino? Che senso ha?” Insomma, un’idea non proprio condivisa da tutti quella della campionessa.





