Federica Pellegrini, svolta a Ballando con le stelle 2024: giuria conquistata

“Vorrei portare alla luce un altro lato di me che è il mio essere goffa, buffa, un lato di me che non tutti notano ma che io vedo che c’è”: è con questa premessa che Federica Pellegrini scende in pista per la quinta puntata di Ballando con le stelle 2024 per esibirsi in un charleston con Angelo Madonia. La campionessa azzurra mostra, effettivamente, una crescita rispetto all’inizio dell’avventura a Ballando, cosa che le viene riconosciuta anche dalla giuria.

Carolyn Smith nota, infatti, nella performance di Federica “ironia giusta e femminilità“. Segue il commento di Zazzaroni: “Sono stupito, è uscita dalla vasca e sei molto più bella. Hai fatto bene ad uscire dalla vasca. Coreografia lunga e complessa, complimenti.” Per Fabio Canino, invece, Pellegini “si presta molto al musical. Non tutte le ballerine si lasciano convincere, si fida di Angelo.” Lei conferma e ammette di aver trovato il giusto feeling con il suo maestro.

Federica Pellegrini conquista tutti, anche Lucarelli e Mariotto: “Grandi miglioramenti”

Complimenti anche da Selvaggia Lucarelli: “Sei migliorata tantissimo, questa sera hai ballato tanto e con precisione, la fluidità è ancora una galassia lontana però ci sono miglioramenti”. Mariotto chiude in bellezza i pareri della giuria: “Ci sono gesti, cose che io noto che mi creano un’emozione pazzesca, a me solo quella mossa all’inizio da Kessler mi hai comprato in tutti i modi.” Per Alberto Matano, inoltre, ha definito lo show portato da Pellegrini in pista “una rivoluzione” per lei, che non è del mondo dello spettacolo.