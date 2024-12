Da grande delusione a possibile favorita, Federica Pellegrini ha compiuto innegabili passi avanti in questa edizione di Ballando con le Stelle 2024 e adesso arriva in finale come ‘terza incomoda’. L’allieva di Pasquale la Rocca è cresciuta settimana dopo settimana e nelle ultime puntate, con il cambio di insegnante sembra aver messo il turbo. Già, perché con Angelo Madonia – uscito di scena solo di recente – il feeling non è mai scoppiato e il percorso è stato alquanto altalenante. Ancora oggi Federica mastica amaro per come sono andate le cose, ma adesso cerca di pensare unicamente alla finale, per giocarsi al meglio le sue carte.

Angelo Madonia tornerà a Ballando con le stelle?/ Milly Carlucci rompe il silenzio e spiazza

“C’è stato un po’ di disagio con Madonia per via di una discussione in cui non c’entravo nulla”, ha raccontato Federica Pellegrini a Domenica In. “Quando Angelo ha detto che questa non era la sua competizione mi sono chiesta cosa stessi facendo qui…”, l’amara ammissione dell’ex nuotatrice.

Chi Pasquale La Rocca, ballerino di Ballando con le stelle 2024/ Età e fidanzata: "I miei tesori sono…"

Federica Pellegrini outsider nella finale di Ballando con le Stelle? Dopo il momento difficile è tra le favorite…

Con il buon Pasquale la Rocca, Federica ha ritrovato slancio ed entusiasmo. Non a caso la settimana scorsa è stata una grande protagonista in pista da ballo, con la giuria completamente ai suoi piedi. Federica Pellegrini ha lasciato a bocca aperta pubblico e giurati, in primi Selvaggia e Zazzaroni. “Mi sono commossa solo tre volte per una esibizione qui dentro in tutti questi anni, e una è ora”, ha ammesso la Lucarelli dopo aver visto all’opera Federica.

Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca, vincitori Ballando con le stelle 2024?/ Da outsider a podio!

Parole che la dicono lunga sulla capacità della nuotatrice di trasmettere emozioni attraverso il ballo. E ora che la finale è alle porte c’è grande curiosità di capire come proverà a stupire il pubblico. Difficile pronosticare una sua vittoria, ma di certo c’è anche lei nella corsa al titolo di Ballando con le Stelle 2024.