Chi è Federica Petagna di Temptation Island 2024? Sta per giungere alla fine il suo percorso nel reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia, e tanto è il fermento online sulla fidanzata di Alfonso, che in queste settimane nel villaggio ha fatto molto parlare di sè. Reduce da una relazione lunga ma a tratti soffocante, Federica è stata colei che ha avuto il coraggio di chiamare il programma per iniziare un percorso per capire se il suo fidanzato riuscirà mai a guarire dalla gelosia e possessione che spesso la fa sentire schiacciata.

Alessia Sagripanti, chi è la tentatrice di Temptation Island 2024/ "Avevo un carattere ribelle"

Federica è una bellissima napoletana di soli 20 anni e ha conosciuto Alfonso quando ne aveva solo 12. Sui social ha un profilo Instagram privato mentre quello di Facebook lo condivide con il suo fidanzato. Secondo le indiscrezioni uscite dopo la sua partecipazione a Temptation Island 2024, Federica Petagna è un’estetista, che lavora specialmente con le unghie: sui social esiste una pagina interamente dedicata alle sue creazioni con lo smalto. Di lei si sa ben poco, anche perchè per ora il profilo è ancora chiuso forse in attesa della fine ufficiale del reality.

Saretta, chi è la tentatrice di Temptation Island/ Dopo l'addio al villaggio il web è esploso

Federica Petagna di Temptation Island 2024, tutti contro di lei sui social: “Povero Alfonso”

Federica è fidanzata con Alfonso D’Apice, anche lui napoletano e innamoratissimo di lei. Se non fosse per la gelosia estrema, sarebbe tutto perfetto, eppure Alfonso deve fare un grande lavoro su sè stesso per iniziare a capire che se Federica vuole mangiare una pizza con le sue amiche, non equivale ad un tradimento. Nonostante sia palese che la loro relazione sia a tratti soffocante da parte di lui, i social nell’ultimo periodo si sono schierati contro la fidanzata, che a quanto pare, a Temptation Island 2024 non si è mostrata del tutto vera. Ma perchè il web dubita su di lei?

Temptation Island 2024, 7a puntata/ Coppie e diretta 22 ottobre: resa dei conti per Federica e Alfonso

Diversi commenti, specialmente su X, parlano di Federica come una ragazza non proprio ingenua, soprattutto per via del suo comportamento ammiccante con il tentatore Stefano. Certo, questo autunno a Temptation Island 2024 ne abbiamo viste di tutti i colori e di certo Federica Petagna non si classifica tra i traditori seriali, ma alcuni fan hanno notato una certa nonchalance nel mostrarsi in costume o provare vestiti osè davanti al single Stefano. Per questo motivo, nelle ultime ore in attesa del falò finale, i social si sono riempiti di utenti che tifano per Alfonso e che sperano che esca da solo dal programma dato che lei “è troppo immatura“. Sarà davvero così?