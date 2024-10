Chi è Federica Petagna, la nuova concorrente del Grande Fratello 2024 e quanti anni ha

La puntata del Grande Fratello 2024 vedrà l’ingresso nella Casa di una nuova concorrente: lei è Federica Petagna, che il pubblico di Canale 5 ha già conosciuto per la sua partecipazione all’edizione, appena conclusa, di Temptation Island. Per chi non avesse seguito il suo percorso nel reality delle coppie, Federica era la fidanzata di Alfonso D’Apice, un rapporto che si è però concluso per la volontà di lei di vivere quella libertà e tutte quelle esperienze che, anche per colpa dell’eccessiva gelosia di lui, le sono state precluse. Se la loro storia è giunta al termine, Federica ha però deciso di iniziare una frequentazione col tentatore Stefano Tediosi.

Federica Petagna ha 20 anni e ha deciso di vivere la sua vita liberamente, accettando la proposta di Alfonso Signorini di mettersi nuovamente in gioco al Grande Fratello 2024, questa volta però, e per la prima volta, del tutto da sola.

Federica Petagna è la sorella del calciatore del Monza Andrea Petagna?

C’è un quesito che molti utenti del web si sono posti di fronte al cognome di Federica, e cioè se la nuova concorrente del Grande Fratello 2024 sia, in realtà, la sorella del calciatore Andrea Petagna. Parliamo dell’attaccante attualmente parte della squadra del Monza, che precedentemente ha giocato anche nel Napoli, città d’origine di Federica. Probabilmente proprio per questo, oltre che per il cognome, molti hanno creduto che i due potessero essere fratelli. La verità è che non è così: tra i due non c’è alcun legame di parentela. Se Federica è nata a Napoli, Andrea Petagna è nato a Trieste e ha un solo fratello, Simone. Dunque, ad accomunare i due, c’è soltanto un cognome, come d’altronde accade per molti italiani non imparentati tra loro.

