Federica Sciarelli/ Chi l’ha visto? e coronavirus: “Ci chiamano i parenti dei morti”

In isolamento precauzionale per due settimane dopo aver ospitato in studio Pierpaolo Sileri, Federica Sciarelli è tornata al timone di Chi l’ha visto?, programma costretto a reinventarsi a causa dell’emergenza coronavirus. L’organizzazione e la preparazione delle puntate è cambiata radicalmente, ha spiegato ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, «anche con una normale febbre di stagione non potrei entrare e salterebbe il programma: è diventato tutto più complicato». Poi sull’intesa di squadra ha evidenziato: «Io e il montatore Michele Bonica ora stiamo a due metri l’uno dall’altra e, per sentirci, dobbiamo urlare (sorride, ndr). Quando di domenica vado a registrare il programma, lui è alla consolle e io dall’altra parte del vetro. La parte di studio che chiamiamo “acquario”, e che di solito pullula di autori e giornalisti, è semivuota. Poi c’è il centralino, da sempre l’anima di “Chi l’ha visto?”: per rispettare le regole abbiamo dovuto dimezzare i centralinisti».

FEDERICA SCIARELLI: “TELEFONATE DA FAMILIARI CHE HANNO PERSO CARI PER CORONAVIRUS”

Federica Sciarelli ha poi sottolineato che l’aiuto dei telespettatori è ancora più utile, dunque, ed ha rivelato che proprio un giardiniere di recente ha segnalato la macchina di una ragazza scomparsa. «Condurre senza pubblico e senza ospiti in studio è dura», ha confessato il volto di Chi l’ha visto”, che ha poi commentato il lavoro di queste settimane: «Riceviamo molte telefonate da parte dei familiari che hanno perso i loro cari a causa del coronavirus nelle residenze per anziani o abbandonati in casa senza assistenza». Per quanto concerne quelli che vanno via di casa, invece, «ora sono perlopiù individui fragili mentalmente. Per fortuna, invece, i malati di Alzheimer che spesso si perdono, adesso sono controllati a vista».



