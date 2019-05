Federica Sciarelli come Barbara d’Urso/Chi l’ha Visto diventa “Live” con Pamela Prati

Siamo ormai alla frutta, possiamo dirlo con forza. Il caso Pamela Prati sembrava finito proprio con le rivelazioni di Eliana Michelazzo a Live Non è la d’Urso e con quelle della showgirl a Verissimo ma, a quanto pare, non sarà così. Quello di domani potrebbe essere un mercoledì di fuoco con lo scontro di Live Non è la d’Urso e Chi l’ha Visto? ad armi pari e soprattutto perché arriva dopo le ultime rivelazioni di Pamela Perricciolo a Il Fatto Quotidiano di oggi in cui ha rivelato l’accordo che lega lei e le altre due “colleghe” ma, soprattutto, parla di cachet importanti che le due avrebbero portato a casa in queste settimane. Se sui presunti 7mila euro che Mediaset avrebbe dato ad Eliana Michelazzo per partecipare a Live Non è la d’Urso possiamo anche sorvolare perché trattasi di tv pubblica, non si può fare lo stesso sui 3mila euro che la Prati avrebbe incassato per la sua partecipazione a Domenica In e quelli che potrebbe prendere domani prendendo parte a Chi l’ha Visto?

LA SCIARELLI TRA ASCOLTI DA RISOLLEVARE E CACHET DA…

Ebbene sì, avete capito bene. Anche Federica Sciarelli, colei che tante volte ha inveito contro i truffatori rei di chiamare in trasmissione per farsi notare, la paladina dei casi irrisolti e di coloro che in questi anni ha smascherato o ha mostrato in tv, alla fine è caduta nella trappola macina ascolti e in nome dello share potrebbe deludere il suo pubblico. Secondo le ultime anticipazioni sembra che il tema di domani sarà “Le truffe romantiche” e che Pamela Prati sia ospite (come riporta il comunicato ufficiale ufficiale della trasmissione) per riportare la sua verità proprio mentre su Canale 5 dovrebbe andare in scena nuovamente Eliana Michelazzo & C. A parte la reazione del pubblico, che potrebbe non apprezzare l’arrivo della Prati nello studio di Chi l’ha visto?, come andrà a finire questa volta per il cachet? Già su quello che avrebbe percepito (o che le è stato pignorato senza Pamela Perricciolo) è arrivata una interrogazione parlamentare, davvero la Sciarelli è disposta a rischiare la pubblica gogna per rialzare gli ascolti?

