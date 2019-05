Pamela Perricciolo su Mark Caltagirone/ “Io, Prati ed Eliana d’accordo: ora mentono”

Pamela Perricciolo esce allo scoperto e confessa la grande truffa Pamela Prati-Mark Caltagirone. Lo fa ai microfoni del Fatto Quotidiano, nell’intervista realizzata da Selvaggia Lucarelli. Dopo le confessioni della showgirl e di Eliana Michelazzo, è il turno di “Donna Pamela”. La manager vuota il sacco per la prima volta per dire la sua sul caso dell’anno. «Tutte e tre abbiamo delle responsabilità in questa storia». Ma questo è solo uno dei pochi stralci che Dagospia anticipa in vista dell’uscita dell’intervista che apre nuovi scenari su questa vicenda. Ci sono infatti importanti rivelazioni. «La password dell’account di Mark Caltagirone la ha Pamela Prati», dice per rispondere alla showigirl. E non manca una stoccata alla socia, Eliana Michelazzo: «Simone Coppi è un fake inventato tanti anni fa, gestito anche dalla Michelazzo». Alla fine tutto quello che Dagospia ha rivelato sul Prati-gate è vero.

PAMELA PERRICCIOLO E IL CASO MARK CALTAGIRONE: “ERAVAMO TUTTE D’ACCORDO”

Ma Pamela Perricciolo si spinge oltre nell’intervista rilasciata a Selvaggia Lucarelli, e che domani sarà in edicola all’interno del Fatto Quotidiano. Pare che con Pamela Prati ed Eliana Michelazzo ci fosse un accordo. «Noi tre avevamo firmato da un legale un accordo di riservatezza, quindi tutte abbiamo interesse a tacere, no?». Ma non è finita qui, perché la manager ha confermato le voci secondo cui la showgirl sarda ha dei problemi economici. «È stato un gioco, non ci sono colpe legali, io ho deciso di dire la verità ma le altre due non lo faranno mai», ha dichiarato Pamela Perricciolo. Inoltre, ha dichiarato che la socia (ormai ex?) percepisce 7mila euro a puntata da Barbara d’Urso. A lei invece tutto ciò non interessa: «Io non voglio né soldi né la tv». Tornando al discorso dei presunti debiti di Pamela Prati, la Perricciolo spiega che «il cachet di Domenica In le è stato pignorato».

