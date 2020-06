Federica Sciarelli lascia Chi l’ha Visto?/ Lei: “Fake news, non sono stanca!”

È da sedici anni al timone della trasmissione, saldamente ancorata alla tolda di comando di una nave puntualmente condotta in porto senza problemi e con la consueta professionalità: per questo immaginare un’altra conduttrice a “Chi l’ha Visto?” al posto di Federica Sciarelli risulta essere una pratica davvero ardua da espletare. E dire che i nomi delle sostitute in lizza per prendere il suo posto non mancherebbero: da Eleonora Daniele a Lidia Galeazzo, sino a giungere addirittura ad Anna Falchi. Ma no, Federica Sciarelli non pensa neppure lontanamente a dire addio a una trasmissione che ormai sente inevitabilmente propria. “Dicono che io sia stanca, ma non è assolutamente così – ha dichiarato sulle colonne di “TV Sorrisi e Canzoni” in edicola quest’oggi –. È un privilegio condurre un programma come questo, che fa servizio pubblico. Il problema, semmai, dopo tanti anni che parli di cose drammatiche e tratti temi dolorosi, non è la stanchezza, ma il fatto che assorbi il dolore degli altri come una spugna. Chi mi conosce bene sa che non so cosa sia la stanchezza. È una fake news, al pari di diverse cose sul mio conto che leggo in questo periodo”.

FEDERICA SCIARELLI: TALK SHOW POLITICO SU RAI 3?

Parallelamente alle voci di un suo addio a “Chi l’ha Visto?” che si sono rincorse in queste giornate, ne è circolata un’altra secondo cui il direttore di Rai 3, Franco Di Mare, avrebbe proposto a Federica Sciarelli la conduzione di un talk show politico. “È un’altra falsità – ha smentito seccamente la diretta interessata nell’ambito dell’intervista rilasciata a “TV Sorrisi e Canzoni” –. Noi conduttori parliamo di tutto con i nostri direttori. Ho fatto solo una chiacchierata con Franco sul fatto di mettere venerdì sera la politica, visto che per quindici anni l’ho seguita per il Tg3. Penso che Rai 3 debba avere tanta informazione”. La notizia falsa in merito al suo addio, tuttavia, ha offerto alla presentatrice l’occasione di tastare con mano l’affetto del suo pubblico: “I miei fan mi hanno commosso, dicendomi che speravano non fosse vero. Mi hanno mandato tante mail affettuose, si sono ricordati di tutti i casi che abbiamo seguito. L’affetto del pubblico mi fa sentire sempre più legata a questo programma”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA