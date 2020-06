Anna Falchi/ “Io e il mio compagno Andrea Ruggieri viviamo lontani, come fidanzatini”

Anna Falchi sta per tornare in tv dalla porta principale. Partirà infatti lunedì il suo programma mattutino condotto assieme a Beppe Convertini dal titolo “C’è tempo per…”, show dedicato ai sessantenni e che intratterrà il pubblico di casa Rai per tutta l’estate. La Falchi nel corso degli ultimi anni ha svolto diversi lavori televisivi: “Ho la fortuna che la mia popolarità vive di rendita – ha detto ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni – pur di continuare a fare televisione, che adoro, ho evitato reality e trasmissioni che non mi piacevano”, come dire, in tv faccio solamente ciò che mi piace. La nota tifosa laziale racconta che la chiamata per il programma che sta per cominciare sia stata “Un raggio di sole durante la tempesta della quarantena”. Quindi la Falchi ha parlato più nel dettaglio del suo nuovo show: “Obiettivo, aprire delle finestre sull’Italia andando nelle città o nei luoghi di vacanza per mostrare la vita dei sessantenni che, con la loro esperienza, sono pronti a dare dei suggerimenti ai loro coetanei”.

ANNA FALCHI: “BEPPE CONVERTINI? AFFETTO E RISPETTO”

La Falchi ha parlato anche del suo nuovo partner televisivo, Beppe Convertini: “Tra noi c’è affetto sincero e grande rispetto. Non lo chiamo compagno ma per onorare la sua meravigliosa terra che è la Puglia lo chiamo compare”. E in studio ci saranno anche degli ospiti famosi: “Sì, e puntiamo agli artisti con alle spalle tanta esperienza”. Anna Falchi ha un compagno, Andrea Ruggieri, deputato di Forza Italia, ma i due vivono a 50 metri di distanza l’uno dall’altro: “Siamo fidanzatini e abbiamo sempre voglia di organizzare qualcosa, di fare una fuitina, di sorprendere l’altro. Insomma, c’è il desiderio di vedersi”. Infine, alla domanda su come si immagina da anziana, la conduttrice replica: “Il mio sogno è aprire e gestire un albergo, l’ospitalità è una mia attitudine”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA