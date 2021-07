Federica, tentatrice Temptation Island/ I video di Stefano fanno inorridire Manuela

Il triangolo Federica, Stefano, Manuela sta tenendo gli appassionati di Temptation Island con il fiato sospeso. Forse perché c’è grande curiosità di capire fino a dove si spingerà il fidanzato di Manuela, ma anche di comprendere dove sia il limite della pazienza della sua compagna. La scorsa puntata, la seconda di Temptation Island, aveva evidenziato sempre più le distanze tra Manuela e Stefano, introducendo anche il rapporto e la simpatia reciproca tra Stefano e la single Federica. I video dell’avvicinamento tra il compagno e la tentatrice hanno letteralmente inorridito Manuela, che nella puntata di questa sera medita vendetta. Vedremo dunque come reagirà di fronte ai nuovi video che la attendono. Si preannunciano dunque tempi duri per Stefano.

Federica, la single di Temptation Island tenta Stefano

Se Manuela e Stefano dovessero lasciarsi, di certo, la colpa non sarà della single Federica. Piuttosto a pesare saranno tutti i tradimenti di lui e il disprezzo che il ragazzo ha manifestato puntata dopo puntata nei confronti della sua fidanzata. Lei d’altra parte non si fida più di lui e questa esperienza a Temptation Island sembra aver acceso i riflettori su tutte quelle lacune che hanno messo in bilico il loro rapporto. Resisteranno, Manuela e Stefano, a questa tempesta? Le curve della single Federica, venticinquenne siciliana di Catania, potrebbero agevolare lo scenario peggiore per la coppia.

