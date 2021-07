Temptation Island 2021, 3a puntata/ Diretta e coppie: Claudia e Ste fanno via? Squalifica in arrivo?

Temptation Island 2021: diretta e anticipazioni 12 luglio

Temptation Island 2021 torna in onda oggi, lunedì 12 luglio, in prima serata su canale 5, con la terza puntata. Dopo il falò di confronto tra Valentina e Tommaso che ha portato alla rottura della coppia, nel villaggio dell’amore, continua il viaggio nei sentimenti per Jessica e Alessandro, Claudia e Ste, Manuela e Stefano, Natascia e Alessio e Floriana e Federico. La permanenza nel villaggio sta mettendo a dura prova le cinque coppie rimaste che, nella puntata in onda questa sera, si ritroveranno a vivere momenti di grande tensione. La lontananza, ma anche il malessere dettato da delle storie d’amore che non li soddisfano, stanno portando i fidanzati e le fidanzate non solo ad avvicinarsi ai ragazzi e alle ragazze single, ma anche a lasciarsi andare ad amari sfoghi nei confronti del partner. La nuova puntata di Temptation Island si preannuncia particolarmente difficile per Claudia e Ste, ma cosa accadrà esattamente? Andiamo a scoprire le anticipazioni.

Claudia e Ste vanno via da Temptation Island 2021?

Il video spoiler pubblicato sulla pagina Instagram di Temptation Island 2021 mostra Ste visibilmente furioso dopo aver visto un video della fidanzata Claudia all’interno del pinnettu. La coppia che dovrebbe convolare a nozze ad agosto, non sta vivendo un momento particolarmente facile. Claudia, più volte, ha sottolineato i propri dubbi in merito al volere un futuro accanto a Ste. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia potrebbe essere la protagonista indiscussa della puntata di questa sera. Ste, sempre più geloso della fidanzata e stanco di vedere video in cui la compagna è vicina ad un tentatore, potrebbe aver infranto le regole correndo da lei e superando, così, i confini del villaggio. Se così fosse, Claudia e Ste dovrebbero lasciare immediatamente il villaggio per squalifica, ma, qualora fosse così, lo faranno come coppia ufficiale o da single?

Manuela in lacrime, Alessio sempre più deluso

Sarà una serata particolarmente complicata anche per altre due coppie di Temptation Island 2021. Manuela, di fronte all’ennesimo video del fidanzato Stefano, scoppierà a piangere con il tentatore Luciano mentre Alessio, dopo aver visto un filmato della fidanzata Natascia nel pinnettu, non nasconderà la propria delusione. Cosa vedranno di così sconvolgente la compagna di Stefano e il fidanzato di Natascia? Anche per Federico, tuttavia, ci sarà una sorpresa. Per la prima volta, infatti, vedrà un filmato della fidanzata Floriana. “Si è svegliata”, sarà il commento a caldo di Federico.

