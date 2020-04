Federica Torti multata “fa jogging!”/ La spesa (in tuta e sneakers) “non è credibile”

Pubblicità

Curioso caso, quello capitato alla conduttrice tv e volto Mediaset e Sky, Federica Torti, nonché appassionata di sport, anche lei “vittima” di una delle migliaia di multe inflitte nell’ultimo periodo nell’ambito dei controlli mirati al rispetto delle misure anti-Coronavirus. Proprio durante uno dei controlli di routine in questo periodo di quarantena, la conduttrice è stata scambiata per una podista e per questo multata. Ma la realtà, stando a quanto raccontato dalla stessa su Facebook, sarebbe ben diversa dal momento che si stava recando a fare la spesa, seppur in abbigliamento sportivo, tale da creare un vero e proprio equivoco. A trarre in inganno sarebbe stato proprio il suo outfit, con tanto di pantaloncini corti e scarpe da ginnastica. La Torti si è così sfogata su Facebook raccontando la disavventura: “Scrivo questo post con una certa titubanza, con uno stato d’animo mai provato prima visto il contesto drammatico e doloroso”, ha esordito ieri sulla sua pagina social. Pur sostenendo pienamente l’importanza del rispetto delle regole, ha raccontato tuttavia di essere andata incontro ad una vera ingiustizia per la quale si è detta pronta a presentare ricorso.

Pubblicità

FEDERICA TORTI MULTATA: LO SFOGO SU FACEBOOK

Un look troppo sportivo per andare a fare la spesa, ed ecco che scatta la multa a scapito di Federica Torti. La conduttrice ha raccontato su Facebook la sua disavventura, senza nascondere un pizzico di amarezza: “Nessuno mette in discussione che in questo periodo sia da evitare ogni incontro, e che ogni persona debba tenere dall’altra, per motivi di sicurezza sanitaria, una certa distanza e precise precauzioni, ma una cosa è pretendere giustamente questo comportamento, altra cosa è spingersi fino a vietare ad una persona di andare da sola a fare la spesa, nel supermercato più vicino casa, a camminata veloce, con lo zaino in spalla”, ha tuonato. Insomma, come spiegato dal volto Mediaset e Sky, sarebbe stata multata “dicendo che facevo jogging”. Per la Torti si è trattato di un vero e proprio “provvedimento restrittivo fatto ingiustamente alla mia libertà personale”, in seguito al quale il suo augurio è di un imminente ritorno alla normalità. Quindi ha domandato ai suoi followers cosa ne pensassero, precisando tra i commenti che il supermercato era vicino casa e che farà ricorso.



© RIPRODUZIONE RISERVATA