FEDERICA VINCENTI, MOGLIE MICHELE PLACIDO/ “Su di noi scatenato inferno mediatico…”

Federica Vincenti, attrice e cantante originaria Parabita (Lecce), è dal 2012 la moglie di Michele Placido. I due si sono sposati nell’estate di quell’anno a Cisternino, in Valle d’Itria, dopo l’ottenimento di lui della dichiarazione di nullità delle prime nozze da parte della Sacra Rota. Particolarità della coppia, Federica è più giovane di Michele di ben 37 anni, ma ciò non è parso un ostacolo a nessuno dei due, decisi a formare insieme una famiglia. Il loro nucleo, infatti, comprende anche un bambino – oggi più ‘ragazzino’ – di nome Gabriele. Dicevamo di Federica: il suo è un curriculum variegato, essendo la stessa sia attrice che cantante. Vasta anche la sua formazione in campo artistico, dal momento che nasce cantante (fin da adolescente studia canto), per poi – a 19 anni – entrare a far parte dell’Accademia nazionale d’arte drammatica di Roma, dove approfondisce – oltre al canto lirico e al pianoforte – anche la recitazione. Nel 2005 ottiene il diploma, continuando contestualmente a seguire seminari di perfezionamento in canto. Nel 2008 riceve una candidatura a ‘migliore attrice emergente’ nell’ambito del Premio Eti Gli Olimpici del Teatro. Nel 2016 partecipa al talent show The Voice of Italy, dove viene scelta dalla coach Raffaella Carrà per arricchire il suo team (verrà eliminata durante la fase delle Battles). Il 2017 è l’anno dell’incontro con Davide Cavuti, con cui collabora alla realizzazione dell’album Vitae realizzato a sostegno delle popolazioni terremotate dell’Aquila e di Amatrice. In quest’opera è disponibile la traccia Your Princess, interpretata dalla stessa Vincenti.

Federica Vincenti e Michele Placido, lei specifica: “Nessuna crisi”

Federica Vincenti e Michele Placido si sono conosciuti e fidanzati nel 2002; stanno insieme dunque già da 18 anni. Come quasi tutte le coppie, anche loro hanno vissuto alti e bassi dovuti – a quanto sembrerebbe – proprio alla forte differenza d’età che c’è tra loro due. Ad alimentare le voci su una presunta crisi, le dichiarazioni di lei al giornale Vanity Fair, in cui parlava della vecchiaia come di una “voragine che governa e che inghiotte l’amore”. Salvo poi specificare: “Non ho mai detto di aver lasciato mio marito. Si è preso solo la parte cattiva. Ho solo spiegato cosa significa vivere un’amore che subisce cambiamenti e momenti difficili. Si è detto che ho mancato di rispetto a mio marito, umiliandolo a settantuno anni dalla moglie giovane. Noi chiediamo rispetto”. E a ragione: “Abbiamo vissuto un inferno mediatico”, lamenta la donna. Nessun problema in particolare, dunque; solo qualche incomprensione normalmente risolvibile tra marito e moglie. E tra loro solo, tra l’altro, vale a dire senza ingerenze indebite di un certo tipo di stampa.



