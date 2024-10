Tragedia a Bologna, dove un pasticcere molto conosciuto, Federico Asta, è morto. Il 34enne, noto come il “pasticcere dei vip”, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. Non sono chiare al momento le cause della tragedia, avvenuta nella serata di lunedì all’altezza dell’incrocio tra via Salvemini e via Einaudi. Pare che Asta fosse in sella a uno scooter di grande cilindrata, Yamaha, e che l’impatto sia avvenuto con un Suv Honda che stava girando lungo la strada. In virtù dell’incidente stradale, il 34enne è finito a terra e per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Paul Di’Anno, morto l'ex cantante degli Iron Maiden/ Aveva 66 anni: frontman della band prima di Dickinson

Dalle prime informazioni è emerso che il pasticcere era impegnato nella consegna di dolci per i volontari che si erano attivati dopo l’alluvione che ha colpito Bologna. Il giovane era conosciuto nel quartiere Santa Viola per le molteplici iniziative che aveva organizzato con la sua attività in via Battindarno. Ad esempio, durante l’emergenza Covid aveva fatto parlare di sé per le consegne agli operatori sanitari, tra medici e infermieri, in solidarietà. Inoltre, veniva definito il pasticcere dei vip in quanto preparava dolci per manifestazioni, eventi e concerti.

Luigi Rocca, com'è morto ex calciatore Inter: arresto cardiaco in campo/ "Dopo il malore si è accasciato..."

DOLORE E CORDOGLIO PER LA MORTE DI FEDERICO ASTA

Sono tante ora le persone che sui social stanno esprimendo il loro cordoglio per la morte di Federico Asta. Elena Gaggioli, che guida il quartiere Borgo Panigale – Reno, ad esempio, ha segnalato che il pasticcere voleva regalare un po’ di dolci e di pizze ai volontari accorsi a Bologna dopo l’alluvione. Quindi, si erano sentiti proprio per organizzarsi e dovevano nuovamente parlarsi. Ora Gaggioli è incredula per la notizia dell’incidente stradale che si è rivelato fatale per il 34enne.

Tanto il dolore che ha suscitato la notizia della morte di Federico Asta e il pensiero di Gaggioli va alla famiglia e ai collaboratori del pasticcere. In una circostanza così dolorosa ha voluto ringraziarlo per tutto quello che ha fatto, dalle torte alle merende servite in diverse iniziative per le quali si è sempre mostrato disponibile. Infine, ha espresso le sue condoglianze ai cari, alla moglie e alle figlie, oltre che a tutti i dipendenti della sua pasticceria.

Fethullah Gülen è morto: chi era/ Il leader religioso che secondo Erdogan aveva organizzato il golpe del 2016