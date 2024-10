Per la giornata di oggi, martedì 22 ottobre 2024, è prevista un’altra giornata di allerta meteo su diverse regioni italiane, complice l’arrivo di una nuova, ennesima perturbazione di questo decimo mese dell’anno. La situazione più problematica si avrà sull’Emilia Romagna, in queste ore già falcidiata dai temporali che si sono abbattuti sulla regione, e che per oggi vivrà un’altra giornata preoccupante. La protezione civile ha infatti diramato un’allerta meteo di colore rosso per alcuni settori dell’Emilia Romagna, per il rischio idraulico.

Gli addetti ai lavori temono infatti che qualche fiume possa esondare dopo i violenti temporali di queste ore, e non sono da escludere quindi allagamenti e conseguenti disagi. In altri settori dell’Emilia Romagna sarà allerta meteo arancione per rischio idraulico, così come in Lombardia e Veneto. Infine, la protezione civile ha diramato allerta gialla per altre 8 regioni del nostro Paese.

ALLERTA METEO ROSSA IN EMILIA ROMAGNA: LE SCUOLE CHIUSE

Alla luce di tale situazione sono diversi i Comuni che hanno deciso di tenere le scuole chiuse, evitando così che più persone si riversino in strada con tutto ciò che ne può conseguire, a cominciare dal comune siciliano di Aci Sant’Antonio, in provincia di Catania, mentre a Bologna i ragazzi torneranno in aula dopo gli scorsi giorni di chiusura delle scuole per maltempo. Scuole chiuse invece a Budrio, sempre nel bolognese, con i cancelli serrati delle elementari e delle medie locali, con riapertura invece delle scuole per i più piccoli, leggasi nidi e infanzia.

In ogni caso va ricordato che i giorni che si perdono per allerta meteo non devono essere recuperati, nemmeno se alla fine non si riescono a raggiungere i fatidici 200 giorni di calendario, così come da direttive del ministero dell’istruzione. Tornando all’allerta meteo rossa in Emilia Romagna, le zone più a rischio, per problemi idraulici, sono in particolare la costa nella provincia di Ferrara, nonché la pianura, quindi la provincia di Modena, quella di Reggio Emilia bagnata dal Po e quella di Bologna, oltre alla costa.

ALLERTA METEO ROSSA IN EMILIA ROMAGNA: LA SITUAZIONE E LE PREVISIONI METEO

In Lombardia, invece, l’allerta meteo arancione è segnalata per la pianura orientale e quella centro orientale, mentre nel Veneto attenzionate in particolare le zone del basso Brenta, del Po, del Basso Adige e altri settori. L’allerta meteo gialla è stata invece diramata per Basilicata, Calabria, alcuni settori dell’Emilia Romagna, quindi Sicilia, Veneto, Umbria, Lazio e Toscana, quindi tutta la zona del centro nord.

Veniamo quindi alle previsioni meteo per la giornata di oggi, martedì 22 ottobre 2024, alla luce di questa nuova ondata di maltempo. Per le prossime ore è prevista forte instabilità soprattutto nelle regioni centrali e in Sardegna, oltre all’Emilia Romagna dove non sono da escludere nuove piogge entro la sera. Rovesci e pioggia prevista anche in Toscana, nonché sull’Appennino meridionale, mentre le temperature sono date in generale in lieve calo ma comunque sempre su valori accettabili e decisamente miti per il periodo.