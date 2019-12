Federico Balzaretti/ L’amore con Eleonora Abbagnato? Grazie a un parrucchiere!

Federico Balzaretti, ex terzino sinistro di Torino, Juventus, Fiorentina, Palermo e Roma e della Nazionale italiana e, oggi, opinionista sportivo per l’emittente televisiva DAZN, sarà questa sera fra i protagonisti de “Il Campionato fa 90”, trasmissione targata Rai e volta a celebrare il novantesimo compleanno del massimo torneo calcistico italiano. Il torinese si è recentemente espresso sui primi movimenti del calciomercato invernale, nel quale domina, attualmente, la notizia del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Ibra? Io lo prenderei anche domani, ovunque e in qualunque squadra. L’età è relativa, perché stiamo parlando di un calciatore di personalità: è un vincente. Pretende tanto, ma ti dà tanto in cambio. Non si può però pensare che un solo giocatore riesca a cambiare il volto della squadra e questo concetto vale anche per lo svedese. Al Milan servono più Ibrahimovic, più uomini con quella personalità; non solo in campo, ma anche durante l’allenamento. Calciatori di questo tipo portano in dote anche maggiori sicurezze”. Un pensiero espresso a margine della gara Atalanta-Milan, quando la trattativa non era ancora conclusa.

“GATTUSO AL NAPOLI? FARÀ BENE”

Recentemente, sempre ai microfoni di DAZN, Federico Balzaretti è intervenuto circa le numerose difficoltà palesate dal Napoli, in seria difficoltà in questo avvio di stagione, nel quale ha avuto luogo l’avvicendamento sulla panchina azzurra tra il maestro e l’allievo: Carlo Ancelotti ha abbandonato la Campania e ora guida l’Everton in Premier League (ove ha debuttato con un successo), mentre Gennaro Gattuso, suo giocatore ai tempi del Milan, allena adesso Lorenzo Insigne e compagni. “Non era facile per Gattuso avere subito un buon impatto – ha commentato Balzaretti dopo la vittoria del Parma al San Paolo, a cui è poi seguita la vittoria dei partenopei ai danni del Sassuolo –. Ci si aspettava la scossa almeno dal punto di vista mentale, ma è difficile incidere in così poco tempo, in così pochi giorni. Rino è un allenatore bravissimo, ha passione, voglia e idee e credo che farà bene”. Servirà del tempo all’ex centrocampista rossonero, questo è chiaro. Aurelio De Laurentiis ha puntato con decisione su di lui, affidandogli una squadra che fatica in campionato, ma comunque qualificatasi agli ottavi di Champions League: una competizione che lui conosce bene.

FEDERICO BALZARETTI E LA VITA PRIVATA: OGGI SOSTIENE LA MOGLIE…

Federico Balzaretti è sposato dal 2011 con Eleonora Abbagnato, celebre ballerina di danza classica, da cui ha avuto Julia nel 2012 e Gabriel nel 2015. Si è trattato per lui di un nuovo inizio, successivo alla rottura del rapporto che lo legava a Jessica Gasparin, madre delle sue due prime figlie, Lucrezia e Ginevra Vittoria. Il loro incontro è stato figlio del caso, favorito dal loro parrucchiere. La coppia sta vivendo un momento delicato a causa dell’improvviso aggravarsi delle condizioni di salute della mamma di Eleonora Abbagnato, affetta da una forma cronica di leucemia. Una situazione che ha spinto la moglie di Balzaretti a dire addio all’Opéra di Parigi, presso cui era divenuta étoile dal 2013: “Ci sono arrivata a 14 anni e ci ho vissuto fino a quasi 42 – ha spiegato ai microfoni di Fanpage –, dunque mi preparo all’addio come per un matrimonio. Ci saranno tutti gli amici, la famiglia, i coreografi, gli assistenti, le étoile, i miei partner. Non vedo l’ora di ricordare insieme a loro i momenti più belli. Mamma è stata molto male e ora continua la terapia. Quando si è ammalata non ho potuto andare in Sicilia per aiutarla, ma tornando a Roma ci possiamo riavvicinare: è il mio dovere, adesso che i nostri ruoli si sono invertiti”.



