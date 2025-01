Eleonora Abbagnato, chi è la moglie di Federico Balzaretti: la sua storia

Tra le ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo quest’oggi ritroveremo Eleonora Abbagnato, la celebre danzatrice e moglie di Federico Balzaretti, con il quale la ballerina condivide la vita da ormai tantissimi anni, più precisamente dal 2010. Tanti sacrifici e la voglia di non mollare mai hanno portato Eleonora Abbagnato a diventare uno dei pilastri della danza, in Italia e nel mondo, un fiore all’occhiello del quale tutti vanno orgogliosi. Ma per arrivare al successo la nota etoile ha dovuto scalare montagne ripide: “Ho affrontato momenti difficili” ha confessato in una vecchia intervista a Verissimo.

Marisa Laurito/ Stronca paragone Stefano De Martino come Renzo Arbore: "é un bravo ragazzo"

Eleonora Abbagnato nel 2010 ha poi trovato il modo di completarsi, grazie allo speciale incontro con Federico Balzaretti, con il quale ha costruito una grande famiglia allargata: “I nostri figli sono speciali, ti danno forza. Ce li siamo sempre portati dappertutto e loro come fratelli sono molto uniti, vedere l’amore che c’è tra loro è la cosa più bella” le parole di Eleonora Abbagnato riguardo all’amore con l’ex calciatore e attuale dirigente. Nonostante ciò, all’inizio la ballerina ha nutrito qualche dubbio, visto che Balzaretti aveva parlato di priorità assoluta per le due figlie nate da una precedente relazione: “Io ero guardinga, era diventato padre così giovane, a 21 anni… Ho saputo dopo che per le figlie aveva rinunciato a trasferirsi al Milan e al Napoli”.

Bernardo Cherubini innamorato di Amanda al Grande Fratello 2024?/ Lo sfogo: "Non è stata chiara con me"

Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti, la confessione della ballerina: “Mia madre non era d’accordo”

Sempre ripercorrendo la storia d’amore con Federico Balzaretti, Eleonora Abbagnato ha rivelato di aver fatto i conti con i pensieri della madre, che in un primo momento sembrava essersi opposta, o risultava quantomeno dubbiosa riguardo alla relazione con l’ex calciatore, che si portava dietro le figlie Lucrezia e Ginevra che la ballerina ha cresciuto come fossero sue. “Mia mamma non era molto d’accordo, ma ho capito subito che lui aveva questi due gioielli di cui dovevo prendermi cura” ha svelato la ballerina in una precedente intervista concessa a Verissimo da Silvia Toffanin.