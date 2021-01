FEDERICO BALZARETTI, MARITO ELEONORA ABBAGNATO/ Calciatore costretto al ritiro per…

È Federico Balzaretti il marito di Eleonora Abbagnato, ballerina 42enne originaria di Palermo nota soprattutto per via dei suoi ruoli di rilievo all’interno dei corpi di ballo dell’Opéra di Parigi e dell’Opera di Roma. Anche Balzaretti è un personaggio di spicco all’interno del mondo dello spettacolo e della tv in particolare, dal momento che – dal 2019 – conduce in coppia con Diletta Leotta un programma dedicato al calcio. In passato, Federico si è distinto proprio in questo campo, riuscendo a divenire uno dei calciatori più apprezzati degli anni Duemila. Nato a Torino nel 1981, ha iniziato a giocare da bambino, manifestando fin da subito una grande attitudine per lo sport in oggetto. Ad appena 6 anni è entrato a far parte della squadra giovanile della sua città natale, fino ad arrivare – un po’ più grandicello – a trovarsi conteso da diversi team di serie A.

Chi è Federico Balzaretti

Dopo aver militato nel Torino, nella Juventus e nella Roma, Federico Balzaretti è stato costretto ad appendere le scarpette al chiodo a soli 33 anni, e questo per via di alcuni problemi di salute che hanno segnato il suo percorso di giocatore. Dopo una breve esperienza nella dirigenza dell’As Roma, Balzaretti ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla carriera di conduttore e opinionista sportivo, carriera che tuttora porta avanti con discreto successo. In uno dei suoi ultimi interventi ai microfoni di Dazn, intorno al 20 dicembre scorso, Fede si è soffermato sul periodo d’oro del Milan, una delle squadre che più delle altre si stanno affermando in questa stagione calcistica. Le sue dichiarazioni sono state riportate da diversi giornali: “È giusto e significativo celebrare il 2020 della squadra rossonera”, ha detto, “che è in una crescita esponenziale e che ha raggiunto un’identità totale che gli permette di colmare alcune assenza importanti registrate nelle ultime settimane”.

Il primo incontro tra Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato

Federico Balzaretti è giustamente riservato per quel che riguarda il suo passato sentimentale. Sappiamo solo che – prima di Eleonora Abbagnato – ha avuto un’altra relazione importante con Jessica Gasparin, dalla quale sono nate due bambine, Lucrezia e Ginevra Vittoria. Il primo incontro con Eleonora, dopo la rottura dalla Gasparin, è avvenuto con la complicità del loro parrucchiere, che li ha messi in contatto nonostante lo scetticismo di lei. Nel 2011, i due si sono sposati a Palermo, precisamente nella Cappella Palatina all’interno dello splendido palazzo dei Normanni, e dal loro matrimonio sono nati altri due figli, Julia (2012) e Gabriel (2015). Oggi, i due vivono a Roma, dove Eleonora dirige il corpo di ballo del teatro più importante della città.



