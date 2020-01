Federico Balzaretti, marito Eleonora Abbagnato/ “Ecco Perché mi sono innamorata”

È grande l’amore che lega Eleonora Abbagnato a suo marito Federico Balzaretti, ex calciatore nel ruolo di difensore, oggi dirigente sportivo. A confermarlo, oltre alle dichiarazioni che proprio Balzaretti le ha riservato nel corso di una recente ospitata a Domenica In, è stata proprio étoile, che in un’intervista ha spiegato cosa l’abbia davvero conquistata: “Cosa mi ha fatto innamorare di Federico? – ha detto la Abbagnato al magazine 7 – L’attenzione e la cura che aveva per le sue figlie. Il suo essere un bravo papà, la sicurezza che trasmetteva”. Quando Federico Balzaretti ed Eleonora Abbagnato si sono incontrati per la prima volta, l’ex calciatore aveva già due figlie da una precedente relazione. L’incontro è avvenuto nel salone di un parrucchiere frequentato da entrambi a Palermo, città natale della ballerina dove il calciatore si era trasferito per giocare nella squadra cittadina.

FEDERICO BALZARETTI: L’INCONTRO FORTUNATO CON ELEONORA ABBAGNATO

Eleonora Abbagnato ha ammesso che da quel primo incontro con Federico Balzaretti non è accaduto nulla. I due, infatti, non si sono più sentiti né visti per circa un anno, fino a quando il parrucchiere amico in comune non li ha invitati per una cena a Monreale. È a questo punto, ha ammesso la ballerina, che fra loro sarebbe scattata la scintilla, una scintilla che, nel giugno del 2011, li ha condotti fino all’altare. Eleonora Abbagnato e Federico Balzaretti si sono sposati infatti poco tempo dopo nella Cappella Palatina di Palazzo dei Normanni a Palermo. “Quando ci si ama il matrimonio deve arrivare in fretta”, ha spiegato in un’intervista concessa al magazine 7 l’étoile, che non ha mai visto nella famiglia di Balzaretti un ostacolo alla loro unione. “Ho sempre adorato i bambini, quando ero piccola sognavo di averne 11, forse – ha aggiunto la Abbagnato – perché mia nonna aveva sei figli”.

FEDERICO BALZARETTI: CON ELEONORA ABBAGNATO DI NUOVO PAPÀ

Forte di un’esperienza familiare allargata, Eleonora Abbagnato ha immediatamente accolto nella sua vita e due figlie di Federico Balzaretti. “Sono abituata alle famiglie allargate – ha spiegato l’étoile – Ho subito instaurato un bel rapporto con le bambine, il fatto che fossero così piccole mi ha aiutato. Non ho mai visto la famiglia precedente di mio marito come un ostacolo”. Lucrezia e Ginevra Vittoria, le figlie che Federico Balzaretti ha avuto dalla sua precedente relazione, oggi hanno rispettivamente 15 e 12 anni. A loro si sono aggiunti i figli nati dal suo matrimonio con la Abbagnale, Julia di 8 anni e Gabriel di 6 anni. Una famiglia allargata e spesso divisa dai reciproci impegni, ma sempre unita nel nome dell’amore. La loro regola, spiega infatti l’étoile, è soprattutto una: “Non stare mai troppo tempo lontani. Più stiamo insieme – si legge su Vanity Fair – più siamo felici”.



