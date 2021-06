Federico Baroni “Michele Merlo voleva mollare”/ “Gli pesava dover apparire ma..”

E’ ancora il momento del dolore tra gli amici, i fan e i parenti di Michele Merlo che in queste ore si sono alternati all’ospedale di Bologna per un abbraccio, una vicinanza o un saluto. Tra loro c’è anche Federico Baroni, cantautore e amico dell’ex di Amici morto per una leucemia fulminante nei giorni scorsi. Lui stesso ai microfoni di tv e di giornali ha detto la sua riguardo a Michele ma anche al loro rapporto di amicizia etichettandolo come di amore/odio perché Mike era molto viscerale nelle sue cose e questo lo portava spesso ad allontanarsi o riavvicinarsi ma quello che era certo è che anche dopo mesi, lui alla fine c’era sempre. Ai microfoni del Messaggero ha spiegato di lui: “Sì, aveva pensato anche di mollare. Amava la musica, odiava le persone costruite. Gli pesava dover apparire, detestava che si desse importanza all’immagine a scapito delle canzoni. Non è riuscito ad esprimere tutto ciò che aveva dentro”.

Federico Baroni “Michele Merlo voleva mollare”

Ai microfoni dell’Ansa ha raccontato che il loro rapporto è stato stretto visto che hanno vissuto insieme a Roma e che spesso Michele Merlo lo ha seguito anche a Rimini. Hanno fatto molte esperienze musicali insieme: “C’era un rapporto fraterno, era un po’ amore e odio tra loro, lui è uno di quegli amici che non devi sentire sempre ma poi basta un messaggio o una parola e scoppia tutto di nuovo, lui era veramente viscerale, nell’amore, nell’amicizia e nei rapporti con i familiari. Io sono convinto che questa cosa arriverà, lui voleva lasciare un messaggio con la propria musica”. Secondo l’amico Federico Baroni adesso tutti capiranno quanto è importante esprimersi attraverso i sentimenti.

