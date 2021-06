COM’É MORTO MICHELE MERLO EX AMICI?/ Indagine dell’Ausl di Bologna: “leucemia…”

Leucemia fulminante ed emorragia cerebrale la causa della morte di Michele Merlo

Michele Merlo non ce l’ha fatta. Dopo la prematura scomparsa dell’ex cantante di Amici, colpito da una leucemia fulminante che gli ha causato un’emoraggia cerebrale, la Ausl di Bologna, come fa sapere la Repubblica, ha avviato un’indagine interna per ricostruire la vicenda. “L’azienda sta ricostruendo la vicenda a partire dal primo accesso del giovane all’ospedale di Vergato, avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 2 giugno, e dove risulta essere stato visitato dal Medico di continuità assistenziale. E’ in corso inoltre la ricostruzione puntuale del soccorso in emergenza avvenuto il giorno successivo che ha condotto all’intervento e al ricovero in Rianimazione”, fa sapere la Ausl di Bologna (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

DOMENICO MERLO E KATIA FERRARI, GENITORI MICHELE MERLO/ "Guardate il cielo stasera"

Locatelli: “Leucemie hanno diverse entità”

Una leucemia fulminante, queste sono le parole che sentiamo pronunciare ormai da un paio di giorni, da quando Michele Merlo è finito in ospedale in condizioni gravissime, e poi è morto, per questa malattia. In molti pensano che si potesse fare qualcosa, altri ancora puntano il dito contro i medici che non si sono accorti di nulla, altri non capiscono l’entità della cosa. Sulla leucemia che ha colpito Michele fino ad ucciderlo si è pronunciato anche un volto noto di questa pandemia, il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio Superiore di Sanità, coordinatore del Cts (e non solo), che a riguardo ha precisato: “Bisognerebbe conoscere maggiormente la storia di questo ragazzo. Il fatto che sia morto di leucemia offre relativamente pochi spunti per poter meglio inquadrare quella che è stata la dinamica degli eventi. Ovviamente è un dolore enorme, come ogni volta in cui viene meno la vita di una persona, ancora di più il dolore è acuito dalla giovane età del ragazzo. È chiaramente un evento doloroso che colpisce e ferisce le coscienze”. (Hedda Hopper)

Mariasole Pollio, flirt con Michele Merlo?/ Indizi social: tanti “cuori” e...

Michele Merlo è morto per una leucemia fulminante

Michele Merlo è morto. Quello che per tutti noi da anni è ormai Mike Bird di Amici si è spento tragicamente proprio nella tarda ora di ieri ma solo poco fa, con un comunicato ufficiale da parte dei legali, i genitori hanno avuto modo di annunciarlo ad amici, parenti e fan, tutti coloro che lo hanno amato e sostenuto in questi anni e in questi giorni intensi. Il susseguirsi delle notizie, dei rumors e delle informazioni sulle condizioni che sono apparse sin da subito critiche, hanno tenuto tutti con il fiato sospeso in questi giorni. In molti hanno sperato e sognato fino alla fine di scoprire che tutto sarebbe andato bene ma così non è stato.

Fidanzata Michele Merlo, chi è?/ Dopo Shady, voci mai confermate su Mariasole Pollio

Com’è morto Michele Merlo? Il comunicato dei genitori

La leucemia fulminante sembra essere la causa scatenante di tutto e a questo alcuni sommano anche il fatto che il cantante non sia stato subito curato come doveva. In molti si aspettavano già questo epilogo e lo stesso padre di Michele Merlo nelle scorse ore aveva parlato di condizioni in peggioramento e di speranze ‘ridotte al lumicino’ fino a poco fa quando è arrivata la notizia della sua morte. Michele Merlo era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna dopo essere stato colpito, nella notte tra giovedì e venerdì, da un’emorragia celebrale scatenata da una leucemia fulminante

A comunicarlo sono gli stessi consulenti della famiglia che in una nota hanno fatto sapere che le condizioni erano peggiorate: “Michele si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al Pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”. La famiglia ha smentito anche che tutto fosse legato al vaccino anti Covid. Michele Merlo è morto per una leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA